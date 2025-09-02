Напередодні Володимир Путін заявив, що Росія битиме по енергетичній інфраструктурі України нібито лише у відповідь. У такий спосіб диктатор готує собі "інформаційне алібі".

Про це попередив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО у вівторок, 2 вересня. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Андрія Коваленка.

Як Путін хоче виправдати удари по енергетиці?

У Пекіні російський президент заявив, що його країна нібито ніколи не била по енергетиці України, а лише завдає ударів у відповідь на атаки по нафтовій галузі. За словами Коваленка, це "чиста брехня", а диктатор у такий спосіб уже готує собі інформаційне алібі.

Зараз Путін намагається прикривати свої нинішні удари й бреше про відповідь за НПЗ, хоча росіяни першими почали війну, атаки на енергетику, і ніколи їх не припиняли. Звичайний брехун…

– написав очільник ЦПД.

Країна-агресорка з 2022 року воює проти цивільних, системно атакуючи українську енергетику, коли йде підготовка до опалювального сезону, а також безпосередньо взимку.

Коваленко також зазначив, що у 2025 році противник узагалі не припиняв подібних ударів по окремих прикордонних регіонах.

На жаль, Путін регулярно бере участь в інформаційних операціях Росії. Це частина чергової операції, аудиторією якої є Захід та Глобальний Південь. Спроба перекласти відповідальність за подальший терор українців на нас самих,

– підсумував лейтенант.

