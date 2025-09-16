Во вторник, 16 сентября, Зеленский заслушал доклад руководителя Службы внешней разведки (СВР). Речь шла о ситуации с топливным сектором в России после "дальнобойных санкций".

Об этом президент рассказал в вечернем обращении, передает 24 Канал.

Что доложили Зеленскому в СВР?

СВР рассказала президенту об успехе ударов по нефтеперерабатывающей отрасли России. Поэтому, президент сообщил, что сегодня докладывал руководитель СВР Украины.

Прежде всего о ситуации с топливным сектором в России после наших дальнобойных санкций. Спасибо за меткость операторам украинских дронов, спасибо нашим производителям как наших дронов, так и ракет,

– отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что есть ощущение, что украинская промышленность набирает обороты. По его словам, также был доклад и о намерениях российского руководства, в частности в отношении других стран.

"Никакого дружественного намерения в России нет, и это мягко говоря", – подчеркнул гарант.

Он добавил, что система там перестраивается под возможности войны в любой момент и против любого противника. Президент подчеркнул, что это можно перебить только санкциями и нашей дальнобойностью.

