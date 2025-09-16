Об этом президент рассказал в вечернем обращении, передает 24 Канал.
Что доложили Зеленскому в СВР?
СВР рассказала президенту об успехе ударов по нефтеперерабатывающей отрасли России. Поэтому, президент сообщил, что сегодня докладывал руководитель СВР Украины.
Прежде всего о ситуации с топливным сектором в России после наших дальнобойных санкций. Спасибо за меткость операторам украинских дронов, спасибо нашим производителям как наших дронов, так и ракет,
– отметил президент.
Зеленский подчеркнул, что есть ощущение, что украинская промышленность набирает обороты. По его словам, также был доклад и о намерениях российского руководства, в частности в отношении других стран.
"Никакого дружественного намерения в России нет, и это мягко говоря", – подчеркнул гарант.
Он добавил, что система там перестраивается под возможности войны в любой момент и против любого противника. Президент подчеркнул, что это можно перебить только санкциями и нашей дальнобойностью.
Удары по НПЗ России: последние новости
В ночь на 16 сентября подразделения Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу. В районе объекта фиксировали взрывы и пожар.
Источники 24 Канала в ГУР 13 сентября рассказали, что в результате операции ГУР атакован НПЗ "Башнафта-Новойл" в столице Республики Башкортостан Уфе. После прилета дронов на территории объекта прогремели мощные взрывы и произошел сильный пожар.
Также в ночь на 7 сентября было осуществлено огневое поражение мощностей Ильского НПЗ в Краснодарском крае России. Этот нефтеперерабатывающий завод ежегодно перерабатывает 6,42 миллионов тонн нефти и задействован в обеспечении вооруженных сил России. Тогда фиксировались взрывы и пожар в районе объекта.