Зеленський заслухав доповідь СЗР про наслідки для паливного сектору Росії після влучних ударів
- Зеленський заслухав доповідь голови Служби зовнішньої розвідки України про ситуацію у паливному секторі Росії після далекобійних ударів.
- А також заслухав доповідь щодо намірів російського керівництва.
У вівторок, 16 вересня, Зеленський заслухав доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки (СЗР). Йшлося про ситуацію з паливним сектором у Росії після "далекобійних санкцій".
Про це президент розповів у вечірньому зверненні, передає 24 Канал.
Що доповіли Зеленському у СЗР?
СЗР розповіла президенту про успіх ударів по нафтопереробній галузі Росії. Відтак, президент повідомив, що сьогодні доповідав керівник СЗР України.
Передусім про ситуацію з паливним сектором у Росії після наших далекобійних санкцій. Дякую за влучність операторам українських дронів, дякую нашим виробникам як наших дронів, так і ракет,
– зазначив президент.
Зеленський підкреслив, що є відчуття, що українська промисловість набирає обертів. За його словами, також була доповідь і щодо намірів російського керівництва, зокрема щодо інших країн.
"Жодного дружнього наміру в Росії немає, і це м'яко кажучи", – підкреслив гарант.
Він додав, що система там перебудовується під можливості війни в будь-який момент і проти будь-якого супротивника. Президент підкреслив, що це можна перебити тільки санкціями і нашою далекобійністю.
Удари по НПЗ Росії: останні новини
У ніч проти 16 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по Саратовському нафтопереробному заводу. В районі об'єкта фіксували вибухи та пожежу.
Джерела 24 Каналу в ГУР 13 вересня розповіли, що внаслідок операції ГУР атаковано НПЗ "Башнафта-Новойл" у столиці Республіки Башкортостан Уфі. Після прильоту дронів на території об'єкта пролунали потужні вибухи та сталася сильна пожежа.
Також у ніч проти 7 вересня було здійснено вогневе ураження потужностей Ільського НПЗ у Краснодарському краї Росії. Цей нафтопереробний завод щороку переробляє 6,42 мільйонів тонн нафти та задіяний у забезпеченні збройних сил Росії. Тоді фіксувалися вибухи та пожежа в районі об'єкту.