У вівторок, 16 вересня, Зеленський заслухав доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки (СЗР). Йшлося про ситуацію з паливним сектором у Росії після "далекобійних санкцій".

Про це президент розповів у вечірньому зверненні, передає 24 Канал.

Дивіться також Паливна криза може повернути Росію в революційну ситуацію, як у лютому 1917 року, – Forbes

Що доповіли Зеленському у СЗР?

СЗР розповіла президенту про успіх ударів по нафтопереробній галузі Росії. Відтак, президент повідомив, що сьогодні доповідав керівник СЗР України.

Передусім про ситуацію з паливним сектором у Росії після наших далекобійних санкцій. Дякую за влучність операторам українських дронів, дякую нашим виробникам як наших дронів, так і ракет,

– зазначив президент.

Зеленський підкреслив, що є відчуття, що українська промисловість набирає обертів. За його словами, також була доповідь і щодо намірів російського керівництва, зокрема щодо інших країн.

"Жодного дружнього наміру в Росії немає, і це м'яко кажучи", – підкреслив гарант.

Він додав, що система там перебудовується під можливості війни в будь-який момент і проти будь-якого супротивника. Президент підкреслив, що це можна перебити тільки санкціями і нашою далекобійністю.

Дивіться також Нафта продовжує дорожчати: як на це впливають удари по НПЗ

Удари по НПЗ Росії: останні новини