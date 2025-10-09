В последние недели Украина активизировала удары по территории России, атакуя НПЗ и ТЭЦ. Однако также важно ударить по точке, которая свалит "всю стену".

Об этом в эфире 24 Канала рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что она расположена в 3000 километрах. Удар может полностью остановить поставки газа и электроэнергии.

Смотрите также "Украина подожжет Россию": в США объяснили страх Путина перед Tomahawk

Какой удар обвалит энергетику России?

По словам полковника запаса ВСУ, в России есть некий "Ямальский крест". Он – одна из крупнейших ресурсных площадок страны-агрессора. Там возводятся 17 магистральных газопроводов. Оттуда качают газ на всю Россию и за границу.

Если добраться туда и ударить по этой точке, в России просто выключится газ. Кстати, света также не будет. Ведь все газогенераторы, которые балансируют мощность атомных станций, работают на газе,

– объяснил он.

Свитан отметил, что расстояние до "Ямальского креста" от Украины составляет 3000 километров. Самый оптимальный вариант достижения к нему – баллистические ракеты, которые будут лететь туда максимум 30 минут.

Последние атаки по России: кратко