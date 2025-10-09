Конкретна точка: полковник ЗСУ сказав, який удар обвалить енергетику Росії
- Роман Світан, полковник запасу ЗСУ, повідомив, що удар по одній точці у Росії може зупинити постачання газу та електроенергії в країні.
- Цей об'єкт розташований досить далеко, тому найкраще його вразили б балістичні ракети.
Останніми тижнями Україна активізувала удари по території Росії, атакуючи НПЗ та ТЕЦ. Однак також важливо вдарити по точці, яка звалить "всю стіну".
Про це в ефірі 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що вона розташована за 3000 кілометрів. Удар може повністю зупинити постачання газу та електроенергії.
Який удар обвалить енергетику Росії?
За словами полковника запасу ЗСУ, в Росії є такий собі "Ямальський хрест". Він – один з найбільших ресурсних майданчиків країни-агресорки. Там зводяться 17 магістральних газопроводів. Звідти качають газ на всю Росію і за кордон.
Якщо добратись туди і вдарити по цій точці, в Росії просто вимкнеться газ. До речі, світла також не буде. Адже всі газогенератори, які балансують потужність атомних станцій, працюють на газі,
– пояснив він.
Світан зазначив, що відстань до "Ямальського хреста" від України становить 3000 кілометрів. Найоптимальніший варіант досягнення до нього – балістичні ракети, які летітимуть туди максимум 30 хвилин.
Останні атаки по Росії: коротко
- Українські безпілотники атакували газопереробний завод у Котово, що у Волгоградській області Росії. Він входить у систему постачання палива для внутрішнього ринку та за кордон.
- Тим часом через атаку дронів у Тюмені на НПЗ стався вибух. Проєктна потужність атакованого НПЗ сягає 9 мільйонів тонн сирої нафти на рік.
- Дрони долетіли і до Криму – вразили найбільшу нафтову базу у Феодосії. Термінал використовується для приймання, зберігання та перевалки різних видів нафтопродуктів.