Руководитель СБУ шокировал количеством успешных ударов Украины по вражеским НПЗ

Результативные спецоперации украинских военных и атаки по вражеской нефтеперерабатывающей инфраструктуре вызывают значительные трудности в экономике России. Василий Малюк заявил, что украинские силы за последние месяцы провели более полутора сотен точных ударов по объектам энергетической инфраструктуры России.

Одними из основных целей Сил обороны были именно вражеские НПЗ. Об этом Василий Малюк рассказал во время брифинга в пятницу, 31 октября, передает 24 Канал.

К теме ВМС ударили "Нептунами" по Орловской ТЭЦ и элекроподстанции Новобрянска

Как удары Сил обороны уничтожают нефтеперерабатывающую отрасль страны-агрессора?

По словам Малюка, атаки, осуществленные в сентябре – октябре 2025 года, серьезно повлияли на добычу и поставки нефтепродуктов в России. Так, в течение последних месяцев удалось осуществить более 160 точных ударов.

В результате поражения ключевых НПЗ нефтедобыча страны упала почти на 90%, а дефицит топлива превысил 20%.

Если брать статистику за сентябрь – октябрь этого года, это 20 объектов. Среди них 6 нефтеперерабатывающих заводов, 2 нефтетерминала, 3 нефтебазы и 9 нефтеперекачивающих станций,

– отчитался руководитель Службы безопасности.

Кроме того, Малюк добавил, что эти атаки привели к простою 37% мощностей нефтеперерабатывающих заводов, дефицита топлива в 57 регионах России и запрета экспорта бензина до конца года.

Это, по его словам, ставит под серьезное давление логистические и экономические возможности оккупанта.

Кстати, Василий Малюк также проинформировал, что благодаря эффективным действиям украинских защитников с начала 2025 года удалось уничтожить 48% вражеских ЗРК "Панцирь".

