Керівник СБУ шокував кількістю успішних ударів України по ворожих НПЗ

Результативні спецоперації українських військових й атаки по ворожій нафтопереробній інфраструктурі спричиняють значні труднощі в економіці Росії. Василь Малюк заявив, що українські сили за останні місяці провели понад півтори сотні точних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури Росії.

Одними з основних цілей Сил оборони були саме ворожі НПЗ. Про таке Василь Малюк розповів під час брифінгу в п'ятницю, 31 жовтня, передає 24 Канал.

До теми ВМС вдарили "Нептунами" по Орловській ТЕЦ та елекропідстанції Новобрянська

Як удари Сил оборони знищують нафтопереробну галузь країни-агресорки?

За словами Малюка, атаки, здійснені у вересні – жовтні 2025 року, серйозно вплинули на видобуток та постачання нафтопродуктів у Росії. Так, упродовж останніх місяців вдалося здійснити понад 160 влучних ударів.

Внаслідок ураження ключових НПЗ нафтовидобуток країни впав майже на 90%, а дефіцит пального перевищив 20%.

Якщо брати статистику за вересень – жовтень цього року, це 20 об'єктів. Серед них 6 нафтопереробних заводів, 2 нафтотермінали, 3 нафтобази та 9 нафтоперекачувальних станцій,

– відзвітував керівник Служби безпеки.

Крім того, Малюк додав, що ці атаки призвели до простою 37% потужностей нафтопереробних заводів, дефіциту пального у 57 регіонах Росії та заборони експорту бензину до кінця року.

Це, за його словами, ставить під серйозний тиск логістичні та економічні можливості окупанта.

До речі, Василь Малюк також поінформував, що завдяки ефективним діям українських оборонців з початку 2025 року вдалося знищити 48% ворожих ЗРК "Панцир".

Останні удари українських сил по НПЗ Росії