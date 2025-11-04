Население будет голодное и в дырявой одежде: как на Россию реально влияют украинские удары

Украинские удары по российским объектам, в частности НПЗ, прежде всего негативно влияют на российскую экономику, которая "кормит" российскую армию. Поэтому теперь Кремль будет искать новый источник дохода.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал 24 Каналу, что российские власти могут остановиться на социальной сфере. Россияне будут иметь большие проблемы из-за нехватки не только средств.

Смотрите также Будет иметь долгосрочные последствия, – Плетенчук об ударе по порту в Туапсе в России

Как на Россию реально влияют украинские удары?

По словам исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба, россияне живут в информационном вакууме, создан российской пропагандой. Создание "теплой ванны" для населения – один из способов снять напряжение, связанное с последствиями украинских даров.

Надо понимать, что действия Украины – это серьезный удар по российской экономике. Украинские дроны уже поразили 40% нефтеперерабатывающих объектов на территории России. Это привело к сокращению переработки нефти на 20%. Из-за этого на внутреннем рынке очереди за нефтепродуктами стремительно растут.

Теперь страна-агрессор не экспортирует, а завозит нефтепродукты. Это бьет по доходам, в частности госбюджета России.

Однако не стоит ожидать, что эти удары в ближайшие недели настолько обвалят российскую экономику, что Москва прекратит воевать. Россияне будут голодать, ходить в дырявой одежде. Однако российское руководство будет бросать деньги на войну,

– подчеркнул он.

Пендзин объяснил, что хоть удары усложнят поиск денег для финансирования войны, Кремль не остановится. Очевидно, что Москва прежде всего сократит социальные программы, финансовую помощь гражданскому бизнесу, строительство школ и больниц, заморозит соцвыплаты для малообеспеченных семей, резко поднимет налоги и будет продолжать тонуть в долгах.

"Для того, чтобы окончательно понять, насколько Россия готова подвинуться в финансировании соцрасходов благодаря увеличению военных, надо, чтобы прошло 3 – 4 месяца. Тогда мы увидим, насколько вырастет дефицит и как они будут его покрывать", – сказал он.

Заметьте! Владимир Зеленский анонсировал расширение ударов по России, в частности против нефтеперерабатывающей инфраструктуры. Он подчеркнул, что российская "нефтепереработка" уже платит ощутимую цену за войну и будет платить еще большую.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба добавил, что за спиной России стоит Китай, которому выгодна война. В то же время Пекину не нужно, чтобы Москва победила в войне. Си Цзиньпин будет продолжать помогать Кремлю, но "на коротком поводке".

Какие последствия уже испытывают россияне из-за ударов Украины?