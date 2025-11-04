Населення буде голодне й у дірявому одязі: як на Росію реально впливають українські удари

Українські удари по російських об'єктах, зокрема НПЗ, насамперед негативно впливають на російську економіку, яка "годує" російську армію. Тому тепер Кремль буде шукати нове джерело доходу.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів 24 Каналу, що російська влада може зупинитись на соціальній сфері. Росіяни будуть мати великі проблеми через брак не лише коштів.

Як на Росію реально впливають українські удари?

За словами виконавчого директора Економічного дискусійного клубу, росіяни живуть в інформаційному вакуумі, створений російською пропагандою. Створення "теплої ванни" для населення – один із способів зняти напругу, пов'язану з наслідками українських дарів.

Треба розуміти, що дії України – це серйозний удар по російській економіці. Українські дрони вже вразили 40% нафтопереробних об'єктів на території Росії. Це призвело до скорочення переробки нафти на 20%. Через це на внутрішньому ринку черги за нафтопродуктами стрімко ростуть.

Тепер країна-агресорка не експортує, а завозить нафтопродукти. Це б'є по доходах, зокрема держбюджету Росії.

Однак не варто очікувати, що ці удари у найближчі тижні настільки обвалять російську економіку, що Москва припинить воювати. Росіяни будуть голодувати, ходити в дірявому одязі. Однак російське керівництво буде кидати гроші на війну,

– наголосив він.

Пендзин пояснив, що хоч удари ускладнять пошук грошей для фінансування війни, Кремль не зупиниться. Очевидно, що Москва насамперед скоротить соціальні програми, фінансову допомогу цивільному бізнесу, будівництво шкіл та лікарень, заморозить соцвиплати для малозабезпечених сімей, різко підніме податки та буде продовжувати тонути в боргах.

"Для того, щоб остаточно зрозуміти, наскільки Росія готова посунутись у фінансуванні соцвидатків завдяки збільшенню воєнних, треба, щоб пройшло 3 – 4 місяці. Тоді ми побачимо, наскільки виросте дефіцит і як вони будуть його покривати", – сказав він.

Зауважте! Володимир Зеленський анонсував розширення ударів по Росії, зокрема проти нафтопереробної інфраструктури. Він підкреслив, що російська "нафтопереробка" вже платить відчутну ціну за війну й платитиме ще більшу.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу додав, що за спиною Росії стоїть Китай, якому вигідна війна. Водночас Пекіну не потрібно, щоб Москва перемогла у війні. Сі Цзіньпін буде продовжувати допомагати Кремлю, але "на короткому повідці".

Які наслідки вже відчувають росіяни через удари України?