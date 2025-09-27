Укр Рус
27 сентября, 18:22
Зеленский предупредил о рисках из Приднестровья, если Молдова станет пророссийской

Маргарита Волошина
Основные тезисы
  • Президент Зеленский предупредил о возможных рисках из Приднестровья для Украины в случае победы пророссийских сил на парламентских выборах в Молдове.
  • Он отметил, что с территории Приднестровья уже были провокации во время войны, и если Молдова станет пророссийской, это может повлечь активизацию врага.

Президент Владимир Зеленский перед парламентскими выборами в Молдове предупредил о возможных рисках с территории Приднестровья для Украины в случае победы пророссийских сил на соответствующих гонках.

Свое предостережение по этому поводу украинский президент озвучил во время брифинга с журналистами в субботу, 27 сентября, сообщает 24 Канал.

О чем предупредил Зеленский?

В случае победы пророссийских сил на предстоящих выборах, по мнению президента, будут "риски для всех". В частности, будет угроза для Украины со стороны так называемого Приднестровья. Ранее с этой территории уже были некоторые провокации.

Владимир Зеленский рассказал, что еще в начале полномасштабной войны России против Украины в 2022 году с территории Приднестровья было "несколько выстрелов", но, как говорит президент, тогда "они получили хорошее предупреждение".

Если политика Молдовы изменится и станет пророссийской, тогда эти люди которые тихие могут быть громкими, потому что несколько тысяч российских военных там есть, 
– сказал он.

Что известно о возможной угрозе?

  • Молдова обвинила Россию в кибератаке на Центральную избирательную комиссию перед парламентскими выборами в стране. Это часть гибридной кампании России против Молдовы, спланированной еще несколько месяцев назад.

  • Ранее президент Молдовы предупредила граждан, что Россия пытается получить контроль над страной. По ее мнению, Москва даже может превратить страну в плацдарм для атаки на Одесскую область Украины.

  • Еще летом премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявлял, что Россия хочет разместить вблизи границы с Украиной, в оккупированном Приднестровье, 10 тысяч военных. Это может стать рычагом влияния и давления на Киев.

  • Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко в эфире 24 Канала сообщал, что у России нет ресурсов и возможностей, чтобы наступать на Одессу. Поэтому версия с ее захватом скорее всего чисто гипотетическая.