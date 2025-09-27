Президент Володимир Зеленський перед парламентськими виборами у Молдові попередив про можливі ризики з території Придністров'я для України у разі перемоги проросійських сил на відповідних перегонах.

Своє застереження з цього приводу український президент озвучив під час брифінгу з журналістами у суботу, 27 вересня, повідомляє 24 Канал.

Про що попередив Зеленський?

У разі перемоги проросійських сил на майбутніх виборах, на думку президента, будуть "ризики для всіх". Зокрема, буде загроза для України з боку так званого Придністров'я. Раніше з цієї території вже були деякі провокації.

Володимир Зеленський розповів, що ще на початку повномасштабної війни Росії проти України у 2022 році з території Придністров'я було "кілька пострілів", але, як каже президент, тоді "вони отримали хороше попередження".

Якщо політика Молдови зміниться і стане проросійською, тоді ці люди які тихі можуть бути гучними, бо кілька тисяч російських військових там є,

– сказав він.

Що відомо про можливу загрозу?