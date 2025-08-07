Недавно польский портал Onet опубликовал предложения, которые США могли передать Москве во время встречи Уиткоффа и Путина. Советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин опроверг эту информацию.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий Литвина в соцсети Х.

Передавал ли Уиткофф Путину "предложения по прекращению огня"?

Дмитрий Литвин опроверг информацию о "предложении о прекращении огня", которое якобы согласовали с европейскими государствами.

Сомнительно, чтобы Уиткофф или Ушаков успели поговорить с этим порталом. Вчера на разговоре лидеров ничего такого не звучало, и Уиткофф ничего такого не говорил, он говорил другие вещи,

– написал советник Зеленского.

Напомним, по данным СМИ, американцы якобы передали россиянам определенный список предложений по Украине.

Речь идет о прекращении огня в Украине, а не о мире; фактическом признании российских территориальных достижений (из-за откладывания этого вопроса на 49 или 99 лет); снятии большинства наложенных на Россию санкций, а также возвращении к сотрудничеству в энергетической сфере, то есть импорту российского газа и нефти в долгосрочной перспективе.

Недавно руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко также заявил, что большинство слухов, которые сейчас активно распространяются в медиа, не имеют ничего общего с реальностью. Особенно это касается предположений о планах.