Нещодавно польський портал Onet опублікував пропозиції, які США могли передати Москві під час зустрічі Віткоффа та Путіна. Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин спростував цю інформацію.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар Литвина в соцмережі Х.

Чи передавав Віткофф Путіну "пропозиції щодо припинення вогню"?

Дмитро Литвин спростував інформацію про "пропозицію щодо припинення вогню", яку нібито узгодили з європейськими державами.

Сумнівно, щоб Віткофф чи Ушаков встигли поговорити з цим порталом. Вчора на розмові лідерів нічого такого не звучало, і Віткофф нічого такого не говорив, він говорив інші речі,

– написав радник Зеленського.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, американці нібито передали росіянам певний список пропозицій щодо України.

Йдеться про припинення вогню в Україні, а не мир; фактичне визнання російських територіальних здобутків (через відкладання цього питання на 49 або 99 років); зняття більшості накладених на Росію санкцій, а також повернення до співпраці в енергетичній сфері, тобто імпорту російського газу та нафти, у довгостроковій перспективі.

Нещодавно керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко також заявив, що більшість чуток, які нині активно ширяться в медіа, не мають нічого спільного з реальністю. Особливо це стосується припущень щодо планів.