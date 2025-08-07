Віткофф такого не говорив: у Зеленського спростували "пропозиції", які нібито передали Путіну
- Радник президента України Дмитро Литвин спростував інформацію про пропозиції, які США нібито передали Росії під час зустрічі Віткоффа та Путіна.
- ЗМІ повідомляли, що пропозиції включали припинення вогню, визнання російських територіальних здобутків, зняття санкцій та відновлення енергетичної співпраці.
Нещодавно польський портал Onet опублікував пропозиції, які США могли передати Москві під час зустрічі Віткоффа та Путіна. Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин спростував цю інформацію.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар Литвина в соцмережі Х.
Чи передавав Віткофф Путіну "пропозиції щодо припинення вогню"?
Дмитро Литвин спростував інформацію про "пропозицію щодо припинення вогню", яку нібито узгодили з європейськими державами.
Сумнівно, щоб Віткофф чи Ушаков встигли поговорити з цим порталом. Вчора на розмові лідерів нічого такого не звучало, і Віткофф нічого такого не говорив, він говорив інші речі,
– написав радник Зеленського.
Нагадаємо, за даними ЗМІ, американці нібито передали росіянам певний список пропозицій щодо України.
Йдеться про припинення вогню в Україні, а не мир; фактичне визнання російських територіальних здобутків (через відкладання цього питання на 49 або 99 років); зняття більшості накладених на Росію санкцій, а також повернення до співпраці в енергетичній сфері, тобто імпорту російського газу та нафти, у довгостроковій перспективі.
Нещодавно керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко також заявив, що більшість чуток, які нині активно ширяться в медіа, не мають нічого спільного з реальністю. Особливо це стосується припущень щодо планів.