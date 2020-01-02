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      Украденную нацистами в Днепре бесценную картину вернули Украине: все детали

      17 Читати новину українською
      Картину Панина вернули Украине / Посольство США в Украине

      Утраченную во время Второй мировой войны картину украинского художника вернули из США в Украину. Речь о полотне днепровского мастера Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной".

      В течение двух лет специалисты и дипломаты договаривались о возвращении картины. Наконец об этом "первом подарке от МКМС в новом году" сообщил сам Минкульт на своей странице в фейсбуке 1 января 2020.

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      В министерстве заверили, что наконец "завершился процесс возвращения картины известного украинского художника", которую нацисты вывезли из Днепра в период 1941 – 1943 годов.

      Возвращение картины, говорят в министерстве, "является результатом многолетней совместной работы и стратегического партнерства Украины и США". Однако не менее важен и сам факт "международного признания потерь культурных ценностей Украины во время Второй мировой войны".

      Что известно о картине "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной".

      Михаил Панин написал картину "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной" как дипломную работу во время учебы в Академии искусств в Петербурге. Окончил это огромное полотно высотой в полтора человеческого роста мастер в 1911 году.

      диплом
      Эскиз дипломной работы Панина / Фото "ДнипроКультура"

      Во время оккупации во Второй мировой картину похитили из художественного музея в тогдашнем Днепропетровске.

      К началу 60-х годов судьба картины была неизвестна, а потом ее нашел новый владелец купленного дома в США в штатие Коннектикут. Бывший собственник этого дома эмигрировал в США из Швейцарии сразу после войны, но больше о нем информации не раскрывали.

      К 80-м картина так и висела в доме, а в 80-х этот дом купили супруги Трейси. 

      Как картину возвращали в Украину

      В 2017 году полотно заявили на продажу на аукционе Potomack Сompany в Александрии (штат Вирджиния, США) – семейство Трейси распродавало вещи и продавало дом. Именно тогда специалисты узнали полотно Михаила Панина.

      Панин
      Полотно Панина, фото с оригинала / Минкульт

      В конце концов, семья Трейси отказалась от прав на картину, озвучив желание передать ее в дар Украине.

      Согласно действующему законодательству США, надо было ждать определенный период, не поступят ли судебные запросы с желанием заявить права на полотно.

      Таких запросов не было, и наконец редкое произведение искусства передали посольству Украины в Вашингтоне.

      Михаил Панин, 1877 – 1963: художник, заслуженный деятель искусств УССР, педагог и основатель Днепропетровской живописной школы. Все работы мастера считают коллекционной редкостью, большинство его работ – утеряны.

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      1 января
      11597
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Днепра Новости США Министерство культуры, молодежи и спорта История Новости культуры Новости Украины
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