Украденную нацистами в Днепре бесценную картину вернули Украине: все детали

Утраченную во время Второй мировой войны картину украинского художника вернули из США в Украину. Речь о полотне днепровского мастера Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной".

В течение двух лет специалисты и дипломаты договаривались о возвращении картины. Наконец об этом "первом подарке от МКМС в новом году" сообщил сам Минкульт на своей странице в фейсбуке 1 января 2020.

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В министерстве заверили, что наконец "завершился процесс возвращения картины известного украинского художника", которую нацисты вывезли из Днепра в период 1941 – 1943 годов.

Возвращение картины, говорят в министерстве, "является результатом многолетней совместной работы и стратегического партнерства Украины и США". Однако не менее важен и сам факт " международного признания потерь культурных ценностей Украины во время Второй мировой войны ".

Что известно о картине "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной".

Михаил Панин написал картину "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной" как дипломную работу во время учебы в Академии искусств в Петербурге. Окончил это огромное полотно высотой в полтора человеческого роста мастер в 1911 году.



Эскиз дипломной работы Панина / Фото "ДнипроКультура"

Во время оккупации во Второй мировой картину похитили из художественного музея в тогдашнем Днепропетровске.

К началу 60-х годов судьба картины была неизвестна, а потом ее нашел новый владелец купленного дома в США в штатие Коннектикут. Бывший собственник этого дома эмигрировал в США из Швейцарии сразу после войны, но больше о нем информации не раскрывали.

К 80-м картина так и висела в доме, а в 80-х этот дом купили супруги Трейси.

Как картину возвращали в Украину

В 2017 году полотно заявили на продажу на аукционе Potomack Сompany в Александрии (штат Вирджиния, США) – семейство Трейси распродавало вещи и продавало дом. Именно тогда специалисты узнали полотно Михаила Панина.



Полотно Панина, фото с оригинала / Минкульт

В конце концов, семья Трейси отказалась от прав на картину, озвучив желание передать ее в дар Украине.

Согласно действующему законодательству США, надо было ждать определенный период, не поступят ли судебные запросы с желанием заявить права на полотно.

Таких запросов не было, и наконец редкое произведение искусства передали посольству Украины в Вашингтоне.