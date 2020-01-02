Украденную нацистами в Днепре бесценную картину вернули Украине: все детали
Утраченную во время Второй мировой войны картину украинского художника вернули из США в Украину. Речь о полотне днепровского мастера Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной".
В течение двух лет специалисты и дипломаты договаривались о возвращении картины. Наконец об этом "первом подарке от МКМС в новом году" сообщил сам Минкульт на своей странице в фейсбуке 1 января 2020.
Читайте также: Новогодняя музыка: песни, которые подарят праздничное настроение
В министерстве заверили, что наконец "завершился процесс возвращения картины известного украинского художника", которую нацисты вывезли из Днепра в период 1941 – 1943 годов.
Возвращение картины, говорят в министерстве, "является результатом многолетней совместной работы и стратегического партнерства Украины и США". Однако не менее важен и сам факт "международного признания потерь культурных ценностей Украины во время Второй мировой войны".
Что известно о картине "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной".
Михаил Панин написал картину "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной" как дипломную работу во время учебы в Академии искусств в Петербурге. Окончил это огромное полотно высотой в полтора человеческого роста мастер в 1911 году.
Эскиз дипломной работы Панина / Фото "ДнипроКультура"
Во время оккупации во Второй мировой картину похитили из художественного музея в тогдашнем Днепропетровске.
К началу 60-х годов судьба картины была неизвестна, а потом ее нашел новый владелец купленного дома в США в штатие Коннектикут. Бывший собственник этого дома эмигрировал в США из Швейцарии сразу после войны, но больше о нем информации не раскрывали.
К 80-м картина так и висела в доме, а в 80-х этот дом купили супруги Трейси.
Как картину возвращали в Украину
В 2017 году полотно заявили на продажу на аукционе Potomack Сompany в Александрии (штат Вирджиния, США) – семейство Трейси распродавало вещи и продавало дом. Именно тогда специалисты узнали полотно Михаила Панина.
Полотно Панина, фото с оригинала / Минкульт
В конце концов, семья Трейси отказалась от прав на картину, озвучив желание передать ее в дар Украине.
Согласно действующему законодательству США, надо было ждать определенный период, не поступят ли судебные запросы с желанием заявить права на полотно.
Таких запросов не было, и наконец редкое произведение искусства передали посольству Украины в Вашингтоне.
Михаил Панин, 1877 – 1963: художник, заслуженный деятель искусств УССР, педагог и основатель Днепропетровской живописной школы. Все работы мастера считают коллекционной редкостью, большинство его работ – утеряны.