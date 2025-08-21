Украина допускает замораживание войны с Россией: Подоляк назвал главное условие

Украина допускает возможность замораживания войны вдоль линии фронта как один из сценариев. В то же время ни при каких условиях оккупированные территории не могут быть юридически признаны российскими.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью советника руководителя Офиса Президента Михаила Подоляка для La Repubblica.

Читайте также "Все остальное – выходки": Россия сделала циничное заявление о "Стамбульских договоренностях" 2022 года

Может ли Украина пойти на замораживание войны?

Михаил Подоляк заявил, что Украина допускает замораживание войны с Россией.

Предварительная позиция Украины такова: мы понимаем, что один из базовых сценариев выхода из этой войны - это замораживание конфликта вдоль линии фронта. Это территории, которые сегодня де-факто оккупированы Россией. Они такими и останутся,

– подчеркнул советник руководителя ОП.

Он добавил, что в дальнейшем Украина будет вести большую работу экономическими, дипломатическими и другими инструментами, чтобы вернуть оккупированные территории, которые де-юре будут оставаться украинскими.

По словам Подоляка, вопрос передачи территорий России полностью исключен.

Я не очень понимаю, как уступки агрессору могут привести к завершению войны. Таким образом, агрессор не платит за агрессию, наоборот. Так почему он должен остановиться? Так мы его только поощряем. К тому же президент Зеленский очень четко сказал: передача территорий России запрещена,

– подытожил политик.

Подоляк подчеркнул, что вопрос касается не только норм Конституции Украины, но и международного права, ведь невозможно односторонне отдавать территорию агрессору. Он также отметил, что даже в случае заморозки войны аналогии с "корейским" или "немецким" сценариями неуместны.