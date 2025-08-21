Україна допускає замороження війни з Росією: Подоляк назвав головну умову
- Україна допускає можливість замороження війни вздовж лінії фронту, але за жодних умов не визнає окуповані території російськими.
- За словами Михайла Подоляка, економічні та дипломатичні інструменти будуть використовуватись для повернення окупованих територій, які де-юре залишаються українськими.
Україна допускає можливість замороження війни вздовж лінії фронту як один зі сценаріїв. Водночас за жодних умов окуповані території не можуть бути юридично визнані російськими.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю радника керівника Офісу Президента Михайла Подоляка для La Repubblica.
Чи може Україна піти на замороження війни?
Михайло Подоляк заявив, що Україна допускає замороження війни з Росією.
Попередня позиція України така: ми розуміємо, що один із базових сценаріїв виходу з цієї війни - це замороження конфлікту вздовж лінії фронту. Це території, які сьогодні де-факто окуповані Росією. Вони такими й залишаться,
– наголосив радник керівника ОП.
Він додав, що надалі Україна вестиме велику роботу економічними, дипломатичними та іншими інструментами, аби повернути окуповані території, які де-юре залишатимуться українськими.
За словами Подоляка, питання передачі територій Росії повністю виключене.
Я не дуже розумію, як поступки агресору можуть привести до завершення війни. У такий спосіб агресор не платить за агресію, навпаки. То чому він має зупинитися? Так ми його лише заохочуємо. До того ж президент Зеленський дуже чітко сказав: передача територій Росії заборонена,
– підсумував політик.
Подоляк підкреслив, що питання стосується не лише норм Конституції України, а й міжнародного права, адже неможливо односторонньо віддавати територію агресору. Він також зазначив, що навіть у разі замороження війни аналогії з "корейським" чи "німецьким" сценаріями є недоречними.
Яка позиція України щодо територій?
Володимир Зеленський після зустрічі в Білому домі заявив, що всі питання щодо територій та інших моментів укладення миру будуть обговорюватися на рівні лідерів країн. За його словами, наразі такі аспекти неможливо узгодити без проведення тристоронньої зустрічі.
Згодом президент неодноразово заявляв, що Україна не погодиться повністю віддати Росії територію Донецької області в її адміністративних кордонах. Як пояснював Зеленський, це питання не лише Конституції, а й виживання держави, адже йдеться про найсильніші оборонні рубежі та відстані до промислових центрів.
За словами глави держави, Росії знадобиться ще щонайменше чотири роки, аби повністю захопити Донецьку область. Він також висловив упевненість, що ворог не втримає позицій у прикордонних районах Сумщини та не зможе у перспективі претендувати на Харківщину.