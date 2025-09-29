Украина хочет закончить войну в 2025, – Сибига
- Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина хочет завершить войну в 2025 году, однако сейчас нужно забыть о напрасных надеждах.
- Сибига подчеркнул, что Россия ведет гибридную войну против трансатлантического сообщества, и призвал к соответствующим действиям.
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина хочет закончить войну уже в этом году. В то же время, по его словам, сейчас необходимо забыть обо всех иллюзиях.
Об этом Сибига заявил во время выступления на Варшавском форуме по безопасности, сообщает 24 Канал.
Читайте также Путин на это не пойдет: политолог предположил, каким может быть ход войны между Россией и Европой
Что Сибига говорит о завершении войны?
Андрей Сибига отметил, что устойчивость Украины не является причиной бесконечной войны.
Мы хотим завершить эту войну в этом году. После встречи президента Зеленского и президента Трампа в Нью-Йорке у нас действительно появился импульс, хотя я был бы очень осторожным,
– добавил министр.
По его словам, сейчас Украина получила дополнительную дипломатическую динамику для мирных усилий в правильном направлении и это важно.
Сибига заявил, что теперь необходимо забыть о напрасных надеждах и все иллюзии и признать, что Россия ведет войну против нас и трансатлантического сообщества.
Да, формально НАТО, Европа не воюют с Россией, но Россия уже ведет гибридную войну с трансатлантическим сообществом. Поэтому нам нужны ответные действия,
– подытожил глава МИД.
Украина будет продолжать удары по вражеским объектам
Андрей Сибига заявил, что Россия должна осознавать, что с сегодняшнего дня на ее территории не будет ни одного безопасного места. По словам министра, украинское оружие достанет до любых ее военных объектов.
Владимир Зеленский также сообщил о "хороших результатах в нашей дальнобойности". Глава государства подчеркнул, что Украина защищается справедливо, и на российской территории это ощутимо.
В Минобороны 29 сентября анонсировали передачу Украине новых самолетов. В частности, в списке есть шведские Gripen и французские Mirage-2000.