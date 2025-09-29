Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна хоче закінчити війну вже цього року. Водночас, за його словами, зараз необхідно забути про всі ілюзії.

Про це Сибіга заявив під час виступу на Варшавському безпековому форумі, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Путін на це не піде: політолог припустив, яким може бути хід війни між Росією та Європою

Що Сибіга каже про завершення війни?

Андрій Сибіга наголосив, що стійкість України не є причиною нескінченної війни.

Ми хочемо завершити цю війну цього року. Після зустрічі президента Зеленського та президента Трампа в Нью-Йорку у нас справді з'явився імпульс, хоча я був би дуже обережним,

– додав міністр.

За його словами, зараз Україна отримала додаткову дипломатичну динаміку для мирних зусиль у правильному напрямку і це важливо.

Сибіга заявив, що тепер необхідно забути про марні сподівання та всі ілюзії й визнати, що Росія веде війну проти нас і трансатлантичної спільноти.

Так, формально НАТО, Європа не воюють з Росією, але Росія вже веде гібридну війну з трансатлантичною спільнотою. Тому нам потрібні відповідні дії,

– підсумував глава МЗС.

Україна продовжуватиме удари по ворожих об'єктах