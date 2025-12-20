Выполнял особые поручения Путина: чем известен генерал ГРУ, который мог быть уничтожен на танкере

Беспилотники в нейтральных водах Средиземного моря атаковали танкер QENDIL, который, вероятно, был частью российского теневого флота. Появились пока не подтвержденные данные, что на этом судне мог быть генерал-майор ГРУ.

Военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко рассказал 24 Каналу, что во время этой атаки Россия понесла не только финансовые убытки, но и кадровые. Украина могла уничтожить генерал-майора российской военной разведки.

Кто мог быть на борту танкера?

На борту танкера российского теневого флота в нейтральных водах Средиземного моря мог быть генерал-майор Андрей Аверьянов.

Он возглавлял не просто военную разведку, а работал с особыми поручениями Владимира Путина,

– сказал военный эксперт.

Он предположил, что Аверьянов мог быть причастен к подрыву склада в Болгарии и Чехии, к смерти Евгения Пригожина. Он, вероятно, выполнял похожие диверсии.

Важно! Дронами атаковали российский танкер на расстоянии более 2 тысяч километров от Украины. Судно, которое использовали для обхода санкций и финансирования войны, на момент удара было пустым, поэтому угрозы окружающей среде не возникло. В результате атаки танкер получил критические повреждения и потерял способность к эксплуатации.

Если подтвердится информация о гибели генерал-майора, то это будет хорошей новостью для Украины.

Что известно об атаках по российским морским судам?