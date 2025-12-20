Виконував особливі доручення Путіна: чим відомий генерал ГРУ, який міг бути знищений на танкері

Безпілотники у нейтральних водах Середземного моря атакували танкер QENDIL, який, ймовірно, був частиною російського тіньового флоту. З'явилися поки не підтверджені дані, що на цьому судні міг бути генерал-майор ГРУ.

Військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко розповів 24 Каналу, що під час цієї атаки Росія зазнала не лише фінансових збитків, але й кадрових. Україна могла знищити генерал-майора російської військової розвідки.

Дивіться також "Так війна закінчиться дуже швидко": експерти оцінили феноменальні удари СБУ по танкерах Росії

Хто міг бути на борту танкера?

На борту танкера російського тіньового флоту у нейтральних водах Середземного моря міг бути генерал-майор Андрій Авер'янов.

Він очолював не просто військову розвідку, а працював з особливими дорученнями Володимира Путіна,

– сказав військовий експерт.

Він припустив, що Авер'янов міг бути причетним до підриву складу у Болгарії та Чехії, до смерті Євгена Пригожина. Він, ймовірно, виконував схожі диверсії.

Важливо! Дронами атакували російський танкер на відстані понад 2 тисячі кілометрів від України. Судно, яке використовували для обходу санкцій і фінансування війни, на момент удару було порожнім, тож загрози довкіллю не виникло. Унаслідок атаки танкер зазнав критичних пошкоджень і втратив здатність до експлуатації.

Якщо підтвердиться інформація про загибель генерал-майора, то це буде хорошою новиною для України.

Що відомо про атаки по російських морських суднах?