Військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко розповів 24 Каналу, що під час цієї атаки Росія зазнала не лише фінансових збитків, але й кадрових. Україна могла знищити генерал-майора російської військової розвідки.
Хто міг бути на борту танкера?
На борту танкера російського тіньового флоту у нейтральних водах Середземного моря міг бути генерал-майор Андрій Авер'янов.
Він очолював не просто військову розвідку, а працював з особливими дорученнями Володимира Путіна,
– сказав військовий експерт.
Він припустив, що Авер'янов міг бути причетним до підриву складу у Болгарії та Чехії, до смерті Євгена Пригожина. Він, ймовірно, виконував схожі диверсії.
Важливо! Дронами атакували російський танкер на відстані понад 2 тисячі кілометрів від України. Судно, яке використовували для обходу санкцій і фінансування війни, на момент удару було порожнім, тож загрози довкіллю не виникло. Унаслідок атаки танкер зазнав критичних пошкоджень і втратив здатність до експлуатації.
Якщо підтвердиться інформація про загибель генерал-майора, то це буде хорошою новиною для України.
Що відомо про атаки по російських морських суднах?
У Каспійському морі зазнали ураження два російських судна. Операцію провели українські спецслужби 12 грудня 2025 року.
Сполучені Штати Америки не проти, щоб Україна атакувала судна російського тіньового флоту, які транспортують нафту. У Росії дуже незадоволені цим, адже США іноді навіть передають нашій державі розвідувальні дані.
Українським підводним дронам вдалося вперше в історії підбити російський підводний човен. Це судно несло на собі зброю, якою атакували територію України.