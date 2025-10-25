Украина может сбивать российские КАБы, – Юрий Игнат
- Украина может сбивать управляемые авиабомбы (КАБ), выпущенные из российских самолетов Су-34, с помощью средств противовоздушной обороны.
- Россия усовершенствовала свои авиабомбы, но Украина вместе с западными партнерами активно развивает свои оборонные технологии.
Россияне усовершенствовали управляемые авиабомбы (КАБ). Теперь это оружие долетает до большего количества областей, чем раньше. Но в Воздушных силах говорят, что могут сбивать КАБы.
Об этом сообщает 24 Канал
Правда ли, что Украина может сбивать КАБы?
По словам начальника управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, это возможно. Чем именно Украина сбивает КАБы, он не раскрыл, но объяснил общую механику.
Это та же бомба, выпущенная из самолета Су-34; по параметрам полета она похожа на крылатую ракету, поэтому ее можно перехватывать средствами противовоздушной обороны. Вчера Воздушное командование "Юг" подтвердило перехват двух таких управляемых авиабомб с увеличенной дальностью; какой именно это тип – установят специалисты. Падение третьей бомбы зафиксировали на открытом участке территории без последствий,
– заявил он.
Игнат подчеркнул: россияне применяют управляемые авиабомбы с реактивным двигателем в разных регионах, чтобы проверить эффективность и реакцию Сил обороны.
Сейчас такое оружие не представляет особой опасности, поэтому не стоит поднимать градус напряжения.
Военный акцентировал: несмотря на то, что враг применяет много авиационных средств поражения, продолжает их совершенствовать и удлинять дальность, Украина тоже не стоит на месте. Вместе с западными партнерами Киев активно развивает свои оборонные технологии. Ведь война открывает возможности для совершенствования как оборонительного, так и наступательного вооружения.
Куда уже долетают российские КАБы?
Речь о Николаеве, Одесской области, Полтавской области. Также были сообщения о Лозовой на Харьковщине и Каменском в Днепропетровской области. Вероятно, Россия использовала УМПБ-5Р, "Гром-Е1" – своеобразный гибрид КАБа и ракеты.
Минобороны признало, что решение против КАБов есть
Ранее говорилось о том, что сами КАБы невозможно сбить – следует поражать их носители, самолеты Су. Но 24 октября МОУ опубликовали сообщение, где объявили: около 6 месяцев испытывают технологическую инновацию.
НАТО и украинские эксперты провели конкурс, в котором приняли участие 40 команд. Победили трое – французская Alta Ares с ИИ-алгоритмами обнаружения, немецкая Tytan Technologies с системами перехвата и французская ATREYD с роями перехватчиков контейнерного базирования.
Таким образом, радар с передовой сенсорной системой идентифицирует и сопровождает цель. Далее благодаря программному продукту на основе ИИ дрон-перехватчик по предварительно рассчитанной траектории поражает цель.
Сколько может стоить такая разработка и когда появится в ВСУ – неизвестно. Но ее тестируют на полигоне во Франции.