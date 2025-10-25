Україна може збивати російські КАБи, – Юрій Ігнат

Росіяни вдосконалили керовані авіабомби (КАБ). Тепер ця зброя долітає до більшої кількості областей, аніж раніше. Та в Повітряних силах кажуть, що можуть збивати КАБи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Чи правда, що Україна може збивати КАБи?

За словами начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, це можливо. Чим саме Україна збиває КАБи, він не розкрив, але пояснив загальну механіку.

Це та сама бомба, випущена з літака Су-34; за параметрами польоту вона схожа на крилату ракету, тому її можна перехоплювати засобами протиповітряної оборони. Учора Повітряне командування "Південь" підтвердило перехоплення двох таких керованих авіабомб зі збільшеною дальністю; який саме це тип – встановлять фахівці. Падіння третьої бомби зафіксували на відкритій ділянці території без наслідків,

– заявив він.

Ігнат підкреслив: росіяни застосовують керовані авіабомби з реактивним двигуном в різних регіонах, щоб перевірити ефективність і реакцію Сил оборони.

Зараз така зброя не становить особливої небезпеки, тому не варто підіймати градус напруги.

Військовий акцентував: попри те, що ворог застосовує багато авіаційних засобів ураження, продовжує їх удосконалювати та подовжувати дальність, Україна теж не стоїть на місці. Разом із західними партнерами Київ активно розвиває свої оборонні технології. Адже війна відкриває можливості для вдосконалення як оборонного, так і наступального озброєння.

Куди вже долітають російські КАБи?

Мова про Миколаїв, Одеську область, Полтавщину. Також були повідомлення про Лозову на Харківщині та Кам'янське в Дніпропетровській області. Імовірно, Росія використала УМПБ-5Р, "Гром-Е1" – своєрідний гібрид КАБа і ракети.

Міноборони визнало, що рішення проти КАБів є