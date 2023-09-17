Вместо "воздержаться" выберут "поддержать": что будет происходить за кулисами Генассамблеи ООН

В конце сентября в штаб-квартире ООН пройдет Генеральная ассамблея всех международно признанных стран. На нем главной задачей Украины будет пошаговое увеличение поддержки нашей позиции в войне с Россией.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. По его словам, события, которые могут произойти на встречах Генассамблеи, вызывают сдержанный оптимизм.

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Каким будет заседание ООН

Генеральную ассамблею ООН, которая продлится с 19 по 23 сентября, следует разделить на две части. Одна из них касается непосредственно голосования в ООН, и здесь ожидать прорыва не стоит.

Задачей максимум для украинской дипломатии является увеличение количества стран, которые во время резолюций, касающихся Украины, вместо кнопки "воздержаться" выберут кнопку "поддержать",

– объяснил Рейтерович.

Это будет касаться стран Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока. Долгое время они занимали нейтральную позицию, однако у украинской дипломатии есть на этом направлении определенные успехи. Примером тому может служить африканское турне Дмитрия Кулебы, по итогам которого несколько стран континента изменили свою позицию.

Чего может достичь Украина за кулисами Генассамблеи

Второй частью Генассамблеи ООН есть возможные встречи между мировыми лидерами. И именно она для Украины более важна, чем формальное голосование среди членов организации.

"С одной стороны, (украинские чиновники смогут – 24 Канал) встретиться с преданными партерами нашего государства. С другой, это также возможность поговорить со странами, с которыми у нас нет полного согласия", – отмечает политолог.

Игорь Рейтерович о предстоящей Генассамблее ООН: смотрите видео

К примеру, с осторожным оптимизмом можно ожидать встречи Владимира Зеленского и Джозефа Байдена, по итогам которой Украине могут предоставить ракеты ATACMS И если после прошедших встреч и военная, и дипломатическая поддержка Украины увеличится – это будет победой нашего государства.

Каковы украинские дипломатические успехи

Одной из самых больших побед украинской дипломатии этим летом стало проведение саммита безопасности в Джидде. На нем Украина получила площадку для того, чтобы презентовать свое видение завершения войны перед более чем 40 государствами, среди которых один из крупнейших партнеров России – Китай. Страна-агрессорка на эту встречу приглашена не была.

Другими важными дипломатическими победами Украины можно считать формирование танковой и самолетной коалиции, по итогам которых западные партнеры согласились предоставить Силам обороны оружие, ранее считавшееся табу.

С геополитической точки зрения большими успехами Украины, произошедшими во время войны, можно считать существенное оживление диалога о вступлении нашего государства в ЕС и НАТО. Для того чтобы начать переговоры о вступлении Евросоюза, наше государство должно выполнить исчерпывающий перечень реформ.

А вот с Североатлантическим альянсом ситуация более сложная: несмотря на то, что более 2/3 стран-членов согласились поддержать вступление Украины, четкого решения об этом на саммите в Вильнюсе принято не было. Нашему государству пообещали надежные гарантии безопасности, которые будут закреплять действующую поддержку от партнеров, и начало диалога о вступлении после завершения российско-украинской войны.