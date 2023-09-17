Замість "утриматись" тиснутимуть "підтримати": що відбуватиметься за лаштунками Генасамблеї ООН

Наприкінці вересня в штаб-квартирі ООН відбудеться Генеральна асамблея усіх міжнародно визнаних країн. На ній головним завданням України буде покрокове збільшення підтримки нашої позиції у війні з Росією.

Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. За його словами, події, що можуть статися на зустрічах Генасамблеї, викликають стриманий оптимізм.

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Яким буде засідання ООН

Генеральну асамблею ООН, яка триватиме з 19 по 23 вересня, варто розділити на дві частини. Одна з них стосується безпосередньо голосування в ООН, і тут очікувати на прорив не варто.

Завданням максимум для української дипломатії є збільшення кількості країн, які під час резолюцій, що стосуються України, замість кнопки "утриматись" тиснутимуть кнопку "підтримати",

– пояснив Рейтерович.

Це стосуватиметься країн Латинської Америки, Африки та Близького Сходу. Тривалий час вони займали нейтральну позицію, однак українська дипломатія має в цьому напрямку певні успіхи. Прикладом цьому може бути африканське турне Дмитра Кулеби, за підсумками якого декілька країн континенту змінили свою позицію.

Чого може досягти Україна за лаштунками Генасамблеї

Другою частиною Генасамблеї ООН є можливі зустрічі між світовими лідерами. І саме вона є для України більш важливою, аніж формальне голосування серед членів організації.

"З одного боку, (українські посадовці матимуть змогу – 24 Канал) зустрітися з відданими партерами нашої держави. З іншого, це також нагода поговорити з країнами, з якими у нас немає повної згоди", – зазначає політолог.

Ігор Рейтерович про майбутню Генасамблею ООН: дивіться відео

Наприклад, з обережним оптимізмом можна очікувати зустрічі Володимира Зеленського та Джозефа Байдена, за підсумками якої Україні можуть надати ракети ATACMS. І якщо після проведених зустрічей і військова, і дипломатична підтримка України збільшиться – це буде перемогою нашої держави.

Якими є українські дипломатичні успіхи

Однією з найбільших перемог української дипломатії цього літа стало проведення безпекового саміту в Джидді. На ньому Україна отримала майданчик для того, щоб презентувати своє бачення завершення війни перед понад 40 державами, серед яких один із найбільших партнерів Росії Китай. Країну-агресорку на цю зустріч не запросили.

Іншими важливими дипломатичними перемогами України можна вважати формування танкової та літакової коаліції, за підсумками яких західні партнери погодились надати Силам оборони зброю, яка раніше вважалося табу.

З геополітичної точку зору великими успіхами України, що сталися під час війни, можна вважати суттєве пожвавлення діалогу про вступ нашої держави до ЄС та НАТО. Для того, щоб розпочати перемовини про вступ Євросоюзу, наша держава повинна виконати вичерпний перелік реформ.

А ось із Північноатлантичним альянсом ситуація складніша: попри те, що понад 2/3 країн-членів погодились підтримати вступ України, чіткого рішення про це на саміті у Вільнюсі прийнято не було. Натомість нашій державі пообіцяли надійні гарантії безпеки, що закріплюватимуть чинну підтримку від партнерів та початок діалогу про вступ після завершення російсько-української війни.