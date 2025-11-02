Договоренности выполнены: Зеленский намекнул на поставку Германией обещанных комплексов Patriot

Новые системы Patriot, которые ранее обещала Киеву Германия, вероятно, уже прибыли в Украину. Впрочем, точное их количество остается неизвестным.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на украинского президента Владимира Зеленского. Он поблагодарил Берлин за помощь.

Смотрите также Россия запустила более 200 БпЛА для террора Украины: сколько целей удалось сбить

Что известно о возможной помощи от Германии?

Президент Украины сообщил об усилении компонента систем Patriot в противовоздушной обороне страны. Он выразил за это благодарность Германии и лично канцлеру Фридриху Мерцу за "совместный шаг для защиты".

По его словам, соответствующее усиление противовоздушной обороны готовили в течение определенного времени. Владимир Зеленский отметил, что все достигнутые договоренности удалось выполнить. Он поблагодарил всех за помощь.

Российские удары с воздуха – это главная ставка Путина в этой войне, именно террором он хочет компенсировать неспособность достичь своих безумных целей на земле. Поэтому каждое усиление нашей противовоздушной обороны буквально приближает нас к завершению войны, которого мы все ждем. Чем меньше будет удаваться России, тем большим будет ее мотив завершить войну,

– написал он.

Также президент добавил, что Украина продолжает сотрудничество с партнерами для построения надежной системы ПВО, способности которой смогут гарантировать безопасность и для партнеров страны, когда это потребуется.

"Переговоры о дальнейших совместных шагов на усиление ПВО продолжаются как на уровне правительств, так и непосредственно с производителями необходимых систем. Будут и дальнейшие результаты", – резюмировал украинский лидер.

Что этому предшествовало?