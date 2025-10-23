Ожидаем 100 – 150 истребителей Grippen: офицер ВСУ раскрыл, как их могут использовать
- Украина и Швеция подписали соглашение о закупке для ВВС Украины до 150 истребителей Grippen, но их получение будет постепенным.
- Истребители Grippen имеют преимущества в мобильности, скорости подготовки к новому вылету, и совместимости с системами НАТО, и являются более дешевыми в эксплуатации, чем F-35.
Украина и Швеция подписали соглашение о намерениях закупки для ВВС Украины от 100 до 150 истребителей Grippen. Получение этих самолетов – хорошая новость для нашей страну учитывая их характеристику и возможности.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог, офицер ВСУ Андрей Ткачук, отметив, что подготовка истребителя к полету будет занимать не более 15 минут. Украинские военные смогут быстро ими овладеть.
Как могут использовать истребители Grippen
Политолог объяснил, что Украина не будет иметь проблем с использованием истребителей Grippen, поскольку сегодня мы имеем быстрые методы и возможности обучения и подготовки личного состава. Украинские пилоты уже показали блестящий результат обучения на самолетах F-16.
Он отметил, что до 150 самолетов, которые получит Украина, – это довольно большое количество. Однако стоит заметить, что мы получим их не сразу, ведь шведы не имеют возможности произвести столько истребителей одновременно. Ткачук предположил, что в ближайшее время к нам могут прибыть 40 Grippen.
Это ключевое преимущество для того, чтобы начать их использовать в воздушном пространстве для защиты нашего государства,
– подчеркнул он.
По словам политолога, у Grippen есть несколько преимуществ. Во-первых, они не имеют привязки к взлетно-посадочным полосам, истребители могут взлетать и приземляться на широких дорогах. Во-вторых, подготовка нового вылета продолжается достаточно быстро – для этого надо 6 техников и 15 минут. То есть мобильность и логистика применения этих самолетов очень эффективны.
Кроме того, истребители имеют хорошую систему радиоэлектронной борьбы, а также правильные модули, которые помогают быть в системе НАТО и совместимость с локаторами Альянса.
Самое главное для нас, что самолеты могут использовать разный типаж ракет и боекомплекта. Мы не зависимы от американского оружия, у нас развязаны руки,
– подчеркнул Ткачук.
Политолог добавил, что Grippen вдвое дешевле, чем F-35. Час полета стоит примерно 6 тысяч долларов.
Что еще известно о передаче Grippen для Украины?
- Поставка 100 – 150 самолетов может начаться через 3 года, как заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Это связано с тем, что Швеция только начинает разворачивать производство новых истребителей.
- Владимир Зеленский отметил, что передача этих самолетов – это новая и содержательная страница в отношениях Украины и Швеции. Grippen входят в тройку лучших авиационных платформ.