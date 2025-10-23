Ожидаем 100 – 150 истребителей Grippen: офицер ВСУ раскрыл, как их могут использовать

Украина и Швеция подписали соглашение о намерениях закупки для ВВС Украины от 100 до 150 истребителей Grippen. Получение этих самолетов – хорошая новость для нашей страну учитывая их характеристику и возможности.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог, офицер ВСУ Андрей Ткачук, отметив, что подготовка истребителя к полету будет занимать не более 15 минут. Украинские военные смогут быстро ими овладеть.

Смотрите также Направление на Москву, – полковник запаса разобрал массированную атаку по России

Как могут использовать истребители Grippen

Политолог объяснил, что Украина не будет иметь проблем с использованием истребителей Grippen, поскольку сегодня мы имеем быстрые методы и возможности обучения и подготовки личного состава. Украинские пилоты уже показали блестящий результат обучения на самолетах F-16.

Он отметил, что до 150 самолетов, которые получит Украина, – это довольно большое количество. Однако стоит заметить, что мы получим их не сразу, ведь шведы не имеют возможности произвести столько истребителей одновременно. Ткачук предположил, что в ближайшее время к нам могут прибыть 40 Grippen.

Это ключевое преимущество для того, чтобы начать их использовать в воздушном пространстве для защиты нашего государства,

– подчеркнул он.

По словам политолога, у Grippen есть несколько преимуществ. Во-первых, они не имеют привязки к взлетно-посадочным полосам, истребители могут взлетать и приземляться на широких дорогах. Во-вторых, подготовка нового вылета продолжается достаточно быстро – для этого надо 6 техников и 15 минут. То есть мобильность и логистика применения этих самолетов очень эффективны.

Кроме того, истребители имеют хорошую систему радиоэлектронной борьбы, а также правильные модули, которые помогают быть в системе НАТО и совместимость с локаторами Альянса.

Самое главное для нас, что самолеты могут использовать разный типаж ракет и боекомплекта. Мы не зависимы от американского оружия, у нас развязаны руки,

– подчеркнул Ткачук.

Политолог добавил, что Grippen вдвое дешевле, чем F-35. Час полета стоит примерно 6 тысяч долларов.

Что еще известно о передаче Grippen для Украины?