Очікуємо 100 – 150 винищувачів Grippen: офіцер ЗСУ розкрив, як їх можуть використати

Україна та Швеція підписали угоду про наміри закупівлі для ВПС України від 100 до 150 винищувачів Grippen. Отримання цих літаків – хороша новина для нашої країну з огляду на їхню характеристику та можливості.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог, офіцер ЗСУ Андрій Ткачук, зауваживши, що підготовка винищувача до польоту займатиме не більше 15 хвилин. Українські військові зможуть швидко їх опанувати.

Як можуть використати винищувачі Grippen

Політолог пояснив, що Україна не буде мати проблем з використанням винищувачів Grippen, оскільки сьогодні ми маємо швидкі методи та можливості навчання і підготовки особового складу. Українські пілоти вже показали блискучий результат навчання на літаках F-16.

Він зазначив, що до 150 літаків, які отримає Україна, – це доволі велика кількість. Однак варто зауважити, що ми отримаємо їх не відразу, адже шведи не мають можливості виробити стільки винищувачів одночасно. Ткачук припустив, що найближчим часом до нас можуть прибути 40 Grippen.

Це ключова перевага для того, щоб почати їх використовувати у повітряному просторі для захисту нашої держави,

– наголосив він.

За словами політолога, у Grippen є кілька переваг. По-перше, вони не мають прив'язки до злітно-посадкових смуг, винищувачі можуть злітати та приземлятись на широких дорогах. По-друге, підготовка нового вильоту триває досить швидко – для цього треба 6 техніків та 15 хвилин. Тобто мобільність та логістика застосування цих літаків дуже ефективні.

Крім того, винищувачі мають хорошу систему радіоелектронної боротьби, а також правильні модулі, які допомагають бути в системі НАТО і сумісність з локаторами Альянсу.

Найголовніше для нас, що літаки можуть використовувати різний типаж ракет і боєкомплекту. Ми не залежні від американської зброї, у нас розв'язані руки,

– підкреслив Ткачук.

Політолог додав, що Grippen вдвічі дешевший, ніж F-35. Година польоту коштує приблизно 6 тисяч доларів.

Що ще відомо про передачу Grippen для України?