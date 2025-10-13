Если Украина получит ракеты Tomahawk, то Силы обороны будут наносить удары по целям на территории России. Однако от таких военных действий не должны пострадать гражданские.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского для Fox News.

Смотрите также Зеленский надеется, что Трамп заставит Путина прекратить войну

Какие цели могут попасть под удар Tomahawk в России?

Украина имеет определенные цели на территории России, которые планируется поразить, когда будет такая возможность. В частности сейчас ожидается решение президента США Дональда Трампа о поставках ракет Tomahawk.

Речь идет исключительно о военных целях. Мы никогда, даже со всей болью от потери наших семей, детей и военных – наш народ никогда не наносил удары по их гражданским. В этом большая разница между Украиной и Россией,

– отметил Зеленский.

Среди объектов, по которым Украина может нанести удар, есть заводы с энергоносителями. Россия продает их продукцию, получает за это деньги и вкладывает их в военную сферу. Поэтому важной задачей является уменьшение возможностей врага вести длительную войну.

Украинский лидер добавил, что сейчас необходимо усилить давление на российского диктатора Владимира Путина. Это можно сделать или через дипломатию, или через усиление атак.

Напомним, полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон в эфире 24 Канала сказал, что ракеты Tomahawk могут расширить возможности Украины по атакам вглубь России. Эти действия могли бы повлиять на Путина и заставить его сесть за стол переговоров.

В США рассматривают возможность передачи Tomahawk для Украины