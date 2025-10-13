Якщо Україна отримає ракети Tomahawk, то Сили оборони завдаватимуть удари по цілях на території Росії. Однак від таких воєнних дій не мають постраждати цивільні.

Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського для Fox News.

Які цілі можуть потрапити під удар Tomahawk у Росії?

Україна має визначені цілі на території Росії, які планується уразити, коли буде така можливість. Зокрема нині очікується рішення президента США Дональда Трампа щодо постачання ракет Tomahawk.

Йдеться виключно про військові цілі. Ми ніколи, навіть з усім болем від втрати наших родин, дітей і військових – наш народ ніколи не завдавав ударів по їхніх цивільних. У цьому велика різниця між Україною і Росією,

– зазначив Зеленський.

Серед об'єктів, по яких Україна може завдати удару, є заводи з енергоносіями. Росія продає їхню продукцію, отримує за це гроші та вкладає їх у військову сферу. Тому важливим завданням є зменшення можливостей ворога вести тривалу війну.

Український лідер додав, що зараз необхідно посилити тиск на російського диктатора Володимира Путіна. Це можна зробити або через дипломатію, або через посилення атак.

Нагадаємо, полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон в ефірі 24 Каналу сказав, що ракети Tomahawk можуть розширити можливості України щодо атак вглиб Росії. Ці дії могли б вплинути на Путіна та змусити його сісти за стіл переговорів.

У США розглядають можливість передачі Tomahawk для України