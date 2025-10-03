Украина официально разорвала дипломатические отношения с Никарагуа на фоне признания страной оккупированных российской стороной территорий и открытия "почетного консульства" на захваченных Москвой землях.

Соответствующую информацию в четверг, 2 октября, сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его публикацию в соцсети Х.

Смотрите также "Призываем все стороны": МИД Украины поддержал план Трампа по завершению войны в Газе

Как Сибига объяснил это решение?

Решение о разрыве дипломатических отношений приняли в ответ на признание Никарагуа "суверенитета" России над временно оккупированными украинскими территориями в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях и Крыму.

Андрей Сибига отметил, что Киев рассматривает позицию Никарагуа как умышленную попытку подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины, грубое нарушение Конституции страны, Устава ООН и главных норм и принципов международного права.

Политически присоединившись к государству-агрессору, стремясь легитимизировать насильственный захват украинских земель и открыв так называемое "почетное консульство" в оккупированном Россией Крыму, Никарагуа стала соучастником преступления агрессии России против Украины,

– говорится в сообщении.

По его словам, подобное "признание" является юридически не действительным, поскольку не влияет на международно признанные границы Украины. Министр подчеркнул, что наша страна и в дальнейшем будет реагировать на попытки подорвать ее суверенитет и территориальную целостность.

Справочно. Дипломатические отношения между Украиной и Никарагуа продолжались еще с ноября 1992 года.

К слову, отметим, что на прошлой неделе Украина и Сирия приняли совместное коммюнике о восстановлении дипломатических отношений. Документ тогда подписали министры иностранных дел двух сторон в присутствии президентов стран.

Какова позиция Никарагуа относительно войны?