Україна розірвала дипломатичні відносини зі ще однією країною: МЗС пояснило причину
- Україна розірвала дипломатичні відносини з Нікарагуа через визнання окупованих Росією територій та відкриття "почесного консульства" у Криму.
- Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що дії Нікарагуа є спробою підірвати суверенітет України та є грубим порушенням міжнародного права.
Україна офіційно розірвала дипломатичні відносини з Нікарагуа на тлі визнання країною окупованих російською стороною територій та відкриття "почесного консульства" на загарбаних Москвою землях.
Відповідну інформацію у четвер, 2 жовтня, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його публікацію у соцмережі Х.
Дивіться також "Закликаємо всі сторони": МЗС України підтримало план Трампа щодо завершення війни в Газі
Як Сибіга пояснив це рішення?
Рішення про розірвання дипломатичних відносин ухвалили відповідь на визнання Нікарагуа "суверенітету" Росії над тимчасово окупованими українськими територіями в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях та Криму.
Андрій Сибіга наголосив, що Київ розглядає позицію Нікарагуа як навмисну спробу підірвати суверенітет і територіальну цілісність України, грубе порушення Конституції країни, Статуту ООН та головних норм і принципів міжнародного права.
Політично приєднавшись до держави-агресора, прагнучи легітимізувати насильницьке захоплення українських земель та відкривши так зване "почесне консульство" в окупованому Росією Криму, Нікарагуа стала співучасником злочину агресії Росії проти України,
– ідеться у повідомленні.
За його словами, подібне "визнання" є юридично не дійсним, оскільки не впливає на міжнародно визнані кордони України. Міністр наголосив, що наша країна і надалі реагуватиме на спроби підірвати її суверенітет і територіальну цілісність.
Довідково. Дипломатичні відносини між Україною та Нікарагуа тривали ще з листопада 1992 року.
До слова, зазначимо, що минулого тижня Україна та Сирія ухвалили спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин. Документ тоді підписали міністри закордонних справ двох сторін у присутності президентів країн.
Яка позиція Нікарагуа щодо війни?
- Наприкінці липня президент Нікарагуа Даніель Ортега надіслав листа диктатору Володимиру Путіну, у якому визнав окуповані українські території частиною Росії. Він назвав війну, яку Росія веде проти України, "героїчною битвою".
- МЗС України, коментуючи це, закликало владу Нікарагуа офіційно спростувати інформацію, якщо вона не відповідає дійсності, наголосивши, що такі визнання є юридично нікчемними та не створюють жодних правових наслідків.
- Крім того, українське зовнішньодипломатичне відомство нагадало, що ще у 2020 році Україна ввела секторальні санкції проти Нікарагуа через відкриття почесного консульства у тимчасово окупованому Росією Сімферополі