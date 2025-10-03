Україна офіційно розірвала дипломатичні відносини з Нікарагуа на тлі визнання країною окупованих російською стороною територій та відкриття "почесного консульства" на загарбаних Москвою землях.

Відповідну інформацію у четвер, 2 жовтня, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його публікацію у соцмережі Х.

Дивіться також "Закликаємо всі сторони": МЗС України підтримало план Трампа щодо завершення війни в Газі

Як Сибіга пояснив це рішення?

Рішення про розірвання дипломатичних відносин ухвалили відповідь на визнання Нікарагуа "суверенітету" Росії над тимчасово окупованими українськими територіями в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях та Криму.

Андрій Сибіга наголосив, що Київ розглядає позицію Нікарагуа як навмисну ​​спробу підірвати суверенітет і територіальну цілісність України, грубе порушення Конституції країни, Статуту ООН та головних норм і принципів міжнародного права.

Політично приєднавшись до держави-агресора, прагнучи легітимізувати насильницьке захоплення українських земель та відкривши так зване "почесне консульство" в окупованому Росією Криму, Нікарагуа стала співучасником злочину агресії Росії проти України,

– ідеться у повідомленні.

За його словами, подібне "визнання" є юридично не дійсним, оскільки не впливає на міжнародно визнані кордони України. Міністр наголосив, що наша країна і надалі реагуватиме на спроби підірвати її суверенітет і територіальну цілісність.

Довідково. Дипломатичні відносини між Україною та Нікарагуа тривали ще з листопада 1992 року.

До слова, зазначимо, що минулого тижня Україна та Сирія ухвалили спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин. Документ тоді підписали міністри закордонних справ двох сторін у присутності президентів країн.

Яка позиція Нікарагуа щодо війни?