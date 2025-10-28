Экс-сотрудник СБУ раскрыл, почему раньше не били по дамбе на Белгородщине
- Украина нанесла удар по дамбе Белгородского водохранилища, что повлекло подтопление вражеской техники.
- Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак объяснил, что удар по дамбе был осторожно спланирован, во избежание затопления украинских позиций.
Украина нанесла удар по дамбе Белгородского водохранилища. Там образовалась трещина, что привело к подтоплению вражеской техники.
Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что это хороший шаг для противодействия оккупантам, однако говорить о результатах этого пока рано. Кроме того, он поделился мыслями, почему Силы обороны не ударили по дамбе раньше.
Смотрите также Удар по дамбе Белгородского водохранилища: подтопление зафиксировали на спутниковых снимках
Почему Силы обороны только сейчас атаковали дамбу?
Иван Ступак отметил, что в России уже говорят о последствиях атаки, в частности российские окопы по колено в воде. Солдаты Кремля жалуются, что потеряли экипировку, радиостанции и другие ценные вещи. Кроме этого, вражеская техника стоит подтоплена водой.
В сети распространяется вопрос, почему наши военные не взорвали дамбу всю и сразу. Украина понимает, с какой целью она это делает. Все потому, чтобы не попасть в такую же ловушку, как сделали россияне, когда взорвали Каховскую дамбу. Напомню, что тогда они, кроме наших позиций, потопили и свои,
– подчеркнул он.
В отличие от россиян, Украина делает все осторожно и взвешенно.
Бывший сотрудник СБУ также считает, что военное командование согласовывало все действия по атаке по дамбе в Белгородской области с украинскими специалистами, которые специализируются на реках и гидросооружениях.
Целью этого, вероятно, было то, чтобы очень осторожно пустить воду, не затопив при этом оборонительные позиции Украины.
По словам Ивана Ступака, если будет необходимость, то Украина нанесет и дополнительные удары по российской дамбе.
Атака по дамбе Белгородского водохранилища: последние новости
Командующий СБС Роберт Бровди "Мадьяр" подтвердил, что Украина атаковала дамбу Белгородского водохранилища. Это сделали бойцы 1 отдельного Центра Сил Беспилотных Систем.
Украинские силы нанесли 2 удара по дамбе. В Белгородской области объявили чрезвычайную ситуацию.
После удара по дамбе Белгородского водохранилища, вода начала затапливать дороги, которые оккупанты использовали для перемещения военной техники. Как следствие, она начала тонуть в болоте. Это вызвало проблемы для оккупантов на Волчанском направлении.