Экс-сотрудник СБУ раскрыл, почему раньше не били по дамбе на Белгородщине

Украина нанесла удар по дамбе Белгородского водохранилища. Там образовалась трещина, что привело к подтоплению вражеской техники.

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что это хороший шаг для противодействия оккупантам, однако говорить о результатах этого пока рано. Кроме того, он поделился мыслями, почему Силы обороны не ударили по дамбе раньше.

Смотрите также Удар по дамбе Белгородского водохранилища: подтопление зафиксировали на спутниковых снимках

Почему Силы обороны только сейчас атаковали дамбу?

Иван Ступак отметил, что в России уже говорят о последствиях атаки, в частности российские окопы по колено в воде. Солдаты Кремля жалуются, что потеряли экипировку, радиостанции и другие ценные вещи. Кроме этого, вражеская техника стоит подтоплена водой.

В сети распространяется вопрос, почему наши военные не взорвали дамбу всю и сразу. Украина понимает, с какой целью она это делает. Все потому, чтобы не попасть в такую же ловушку, как сделали россияне, когда взорвали Каховскую дамбу. Напомню, что тогда они, кроме наших позиций, потопили и свои,

– подчеркнул он.

В отличие от россиян, Украина делает все осторожно и взвешенно.

Бывший сотрудник СБУ также считает, что военное командование согласовывало все действия по атаке по дамбе в Белгородской области с украинскими специалистами, которые специализируются на реках и гидросооружениях.

Целью этого, вероятно, было то, чтобы очень осторожно пустить воду, не затопив при этом оборонительные позиции Украины.

По словам Ивана Ступака, если будет необходимость, то Украина нанесет и дополнительные удары по российской дамбе.

Атака по дамбе Белгородского водохранилища: последние новости