Ексспівробітник СБУ розкрив, чому раніше не били по дамбі на Бєлгородщині

Україна завдала удару по дамбі Бєлгородського водосховища. Там утворилась тріщина, що спричинило підтоплення ворожої техніки.

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що це хороший крок для протидії окупантам, проте говорити про результати цього поки зарано. Крім того, він поділився думками, чому Сили оборони не вдарили по дамбі раніше.

Чому Сили оборони тільки зараз атакували дамбу?

Іван Ступак зазначив, що у Росії вже говорять про наслідки атаки, зокрема російські окопи по коліна у воді. Солдати Кремля жаліються, що втратили екіпірування, радіостанції та інші коштовні речі. Крім цього, ворожа техніка стоїть підтоплена водою.

У мережі шириться питання, чому наші військові не підірвали дамбу всю та одразу. Україна розуміє, з якою метою вона це робить. Все тому, щоб не потрапити в таку ж пастку, як зробили росіяни, коли підірвали Каховську дамбу. Нагадаю, що тоді вони, окрім наших позицій, потопили й свої,

– наголосив він.

На відміну від росіян, Україна робить все обережно та виважено.

Колишній співробітник СБУ також вважає, що військове командування узгоджувало всі дії щодо атаки по дамбі у Бєлгородській області з українськими фахівцями, які спеціалізуються на річках та гідроспорудах.

Метою цього, ймовірно, було те, аби дуже обережно пустити воду, не затопивши при цьому оборонні позиції України.

За словами Івана Ступака, якщо буде потреба, то Україна завдасть і додаткових ударів по російській дамбі.

Атака по дамбі Бєлгородського водосховища: останні новини