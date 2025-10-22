Украина закупит до 150 новейших шведских истребителей Gripen, но есть нюанс
- Украина планирует закупить до 150 шведских истребителей Gripen серии E, обсуждение соглашения состоялось на заводе Saab 22 октября.
- Зеленский подчеркнул, что эти самолеты являются приоритетными для армии, поскольку входят в тройку лучших авиационных платформ.
Сейчас Украина работает над закупкой новейших шведских истребителей Gripen. Первый документ для получения флота боевых самолетов уже подписан.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в среду, 22 октября. Детали передает 24 Канал со ссылкой на совместный брифинг украинского президента и премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона.
Смотрите также Нужно тысячи в день: какие у Украины есть дроны-перехватчики и смогут ли закрыть небо от "Шахедов"
Что известно о закупке истребителей Gripen?
Зеленский встретился с Кристерссоном на заводе оборонной компании Saab в Линчепинге для обсуждения крупной сделки в сфере обороны.
Речь идет о закупке Украиной около 120 – 150 истребителей Gripen серии E, которую сейчас начинают производить.
Справка: JAS 39 Gripen E – это последняя версия шведского истребителя, что имеет более мощный двигатель, большую дальность полета и совершенную радиолокацию и электронику, чем предыдущие версии.
Кроме того, лидеры подписали письмо о намерениях по сотрудничеству в сфере развития воздушных возможностей.
Мы открываем новую и очень содержательную страницу в отношениях Украины и Швеции. Сегодня есть первый документ, открывающий путь для получения Украиной очень серьезного флота боевых самолетов Gripen,
– подчеркнул Зеленский.
По его словам, это приоритет для украинской армии – "очень классные" самолеты, позволяющие выполнять большой спектр задач и входят в тройку лучших авиационных платформ (вместе с F и Rafale).
Это соглашение не направлено на какие-то поставки конкретно в данный момент. Это начало длительного путешествия на 10–15 лет,
– добавил Кристерссон.
Что известно о визите Зеленского в Швецию?
- Ранее украинский президент рассказал, что на этой неделе у него "будет много встреч и переговоров в Европе". В частности, 22 октября Зеленский посетил Норвегию, а затем – Швецию.
- Швеция объявила об увеличении поддержки Трастового фонда Всемирного банка на 35 миллионов евро для помощи Украине. Средства пойдут на восстановление, реконструкцию и реформы.
- Кроме того, о закупке самолетов Gripen ранее узнал телеканал TV4 Nyheterna. По его данным, речь идет о 120 бортах, что вдвое больше, чем крупнейшая на сегодняшний день сделка для Швеции.