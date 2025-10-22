Україна закупить до 150 новітніх шведських винищувачів Gripen, але є нюанс
- Україна планує закупити до 150 шведських винищувачів Gripen серії E, обговорення угоди відбулося на заводі Saab 22 жовтня.
- Зеленський підкреслив, що ці літаки є пріоритетними для армії, оскільки входять до трійки найкращих авіаційних платформ.
Наразі Україна працює над закупівлею новітніх шведських винищувачів Gripen. Перший документ для отримання флоту бойових літаків уже підписано.
Про це Володимир Зеленський повідомив у середу, 22 жовтня. Деталі передає 24 Канал із посиланням на спільний брифінг українського президента та прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона.
Дивіться також Потрібно тисячі в день: які в України є дрони-перехоплювачі та чи зможуть закрити небо від "Шахедів"
Що відомо про закупівлю винищувачів Gripen?
Зеленський зустрівся з Крістерссоном на заводі оборонної компанії Saab у Лінчепінгу для обговорення великої угоди у сфері оборони.
Йдеться про закупівлю Україною близько 120 – 150 винищувачів Gripen серії E, яку наразі розпочинають виробляти.
Довідка: JAS 39 Gripen E – це остання версія шведського винищувача, що має потужніший двигун, більшу дальність польоту й досконалішу радіолокацію та електроніку, аніж попередні версії.
Окрім того, лідери підписали листа про наміри щодо співпраці у сфері розвитку повітряних спроможностей.
Ми відкриваємо нову й дуже змістовну сторінку у відносинах України та Швеції. Сьогодні є перший документ, що відкриває шлях для отримання Україною дуже серйозного флоту бойових літаків Gripen,
– наголосив Зеленський.
За його словами, це пріоритет для української армії – "дуже класні" літаки, що дозволяють виконувати великий спектр завдань і входять до трійки найкращих авіаційних платформ (разом із F та Rafale).
Ця угода не спрямована на якісь постачання конкретно в цей момент. Це початок тривалої подорожі на 10 – 15 років,
– додав Крістерссон.