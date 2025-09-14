"Сколько выстрелов – столько попаданий": в "Хартии" показали украинскую пушку "Богдана-Б" в действии
- Пушка "Богдана-Б" является новой украинской разработкой, которую используют артиллеристы на Харьковщине.
- Военные отмечают высокую точность пушки, что позволяет эффективно поражать цели, в частности скопления оккупационных войск.
Кроме оперативной ситуации на фронте, важно знать, чем воюют украинские защитники. Для военных часто важно оружие украинского производителя. В частности, это и пушка "Богдан-Б".
Корреспондентка из Харькова Анна Черненко в эфире 24 Канала рассказала, что бойцам удобно работать с подобными разработками. Бойцы "Хартии" не имеют нареканий и понимают, что Украине стоит продолжать развивать собственный поетнциал.
Смотрите также Россия отработала удары "Кинжалами" по НАТО в рамках учений
Какова пушка "Богдана-Б" в действии?
По словам корреспондента, украинские военные эффективно работают именно с украинским оружием. Во-первых, оно является новым. Во-вторых, инженеры учитывают пожелания защитников и всегда готовы что-то модернизировать и переделать. Кроме того, к украинскому оружию всегда есть снаряды, а процесс ремонта гораздо легче и быстрее.
Бойцы "Хартии" сейчас находятся на Харьковщине, артиллеристы уже давно начали использовать пушку "Богдан-Б" украинской разработки.
Сегодня было 2 попадания. Сколько выстрелов – столько попаданий. Никаких нареканий на эту пушку не имеем. Есть гордость, что мы можем делать такие пушки,
– отметил наводчик пушки "Тень".
Наводчик "Кабан" отметил, что военным удалось попасть с помощью пушки в многоэтажку – там было скопление оккупационных войск. Вероятно, в доме скрывались российские операторы беспилотников.
Тво командира батареи "Кучер" заметил, что на их направлении постоянно продолжаются бои. Враг пытается продвигаться, но ему это не удается из-за работы украинской артиллерии.
"Богдан-Б" очень точная. Когда ребята знают, что и как выполнять, если наводчик обучен, пушка будет бить в самое сердце врага,
– сказал он.
Старший офицер батареи "Ант" добавил, что военные понимают важность украинского производства. Ведь не стоит возлагать надежды только на поддержку партнеров.
Украинское оружие: что известно о последних разработках?
- ГУР успешно атаковали российский корвет "Буян-М российский корвет "Буян-М" в Азовском море. Вероятно, это удалось сделать с помощью украинских дронов – или "РУБАКА" и/или UJ-26 "Бобер".
- Недавно в Украине презентовали ракету "Фламинго". Вероятно, именно такими ракетами украинские военные нанесли удары в Донецкой области по командным пунктам 20-й гвардейской мотострелковой дивизии, а также 41 общевойсковой армии.
- Интересно, что производитель этих ракет анонсировала создание новых баллистических ракет FP-7 и FP-9 и систем ПВО.