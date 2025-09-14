"Скільки пострілів – стільки влучань": у "Хартії" показали українську гармату "Богдана-Б" в дії
- Гармата "Богдана-Б" є новою українською розробкою, яку використовують артилеристи на Харківщині.
- Військові відзначають високу точність гармати, що дозволяє ефективно вражати цілі, зокрема скупчення окупаційних військ.
Крім оперативної ситуації на фронті, важливо знати, чим воюють українські захисники. Для військових часто важлива зброя українського виробника. Зокрема, це і гармата "Богдан-Б".
Кореспондентка з Харкова Анна Черненко в етері 24 Каналу розповіла, що бійцям зручно працювати з подібними розробками. Бійці "Хартії" не мають нарікань та розуміють, що Україні варто продовжувати розвивати власний поетнціал.
Якою є гармата "Богдана-Б" в дії?
За словами кореспондентки, українські військові ефективно працюють саме з українською зброєю. По-перше, вона є новою. По-друге, інженери враховують побажання захисників та завжди готові щось модернізувати і переробити. Крім того, до української зброї завжди є снаряди, а процес ремонту набагато легший та швидший.
Бійці "Хартії" зараз перебувають на Харківщині, артилеристи вже давніше почали використовувати гармату "Богдан-Б" української розробки.
Сьогодні було 2 влучання. Скільки пострілів – стільки влучань. Ніяких нарікань на цю гармату не маємо. Є гордість, що ми можемо робити такі гармати,
– наголосив навідник гармати "Тінь".
Навідник "Кабан" зазначив, що військовим вдалось влучити за допомогою гармати у багатоповерхівку – там було скупчення окупаційних військ. Ймовірно, у будинку переховувались російські оператори безпілотників.
Тво командира батареї "Кучер" зауважив, що на їхньому напрямку постійно тривають бої. Ворог намагається просуватись, але йому це не вдається через роботу української артилерії.
"Богдан-Б" дуже точна. Коли хлопці знають, що і як виконувати, якщо навідник навчений, гармата буде бити в саме серце ворога,
– сказав він.
Старший офіцер батареї "Ант" додав, що військові розуміють важливість українського виробництва. Адже не варто покладати надії лише на підтримку партнерів.
Українська зброя: що відомо про останні розробки?
- ГУР успішно атакували російський корвет "Буян-М" в Азовському морі. Ймовірно, це вдалось зробити за допомогою українських дронів – або "РУБАКА" та/або UJ-26 "Бобер".
- Нещодавно в Україні презентували ракету "Фламінго". Ймовірно, саме такими ракетами українські військові завдали ударів на Донеччині по командних пунктах 20-ї гвардійської мотострілецької дивізії, а також 41 загальновійськової армії.
- Цікаво, що виробник цих ракет анонсувала створення нових балістичних ракет FP-7 і FP-9 та систем ППО.