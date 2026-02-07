Должно быть в каждом корпусе, – полковник запаса назвал способ противостоять комбинированным атакам РФ

Россия во время массированных атак запускает большое количество средств воздушного нападения – десятки ракет, сотни дронов. Существует единственный механизм противодействия этим атакам.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, отметив, что эффективность этого механизма продемонстрировали в 3 армейском корпусе ВСУ. Во время атаки в ночь на 3 февраля его ПВО сбила 33 "Шахеды", которые должны были лететь в города на востоке Украины.

Что помогает сбивать вражеские цели на линии фронта?

Свитан считает, что единственный механизм, что может остановить движение ракет и дронов, – фронтальная противовоздушная оборона. Было понятно еще два года назад, что пойдут сотни летательных аппаратов, и перехватывать их можно только барьерным типом – то есть прикрывать периметр. Эффект работы фронтовой ПВО прекрасно отработал 3 армейский корпус, отминусовав в своей полосе ответственности 33 беспилотника.

Это именно армейская фронтовая ПВО, которую Андрей Билецкий (командир 3 армейского корпуса – 24 Канал) создал у себя в корпусе. Должна быть в каждом корпусе такая система ПВО, усиленная, например, зенитно-ракетными комплексами малой дальности, ПЗРК, дронами-перехватчиками и т.д,

– пояснил военный эксперт.

Тогда бы большинство российских аэроцелей, по его мнению, осталась на линии фронта. Они бы просто не прошли ее.

Например, расстояние от Одессы до Беларуси – примерно 2000 километров по периметру, поэтому перекрытие это вполне вероятно. Возможности тоже есть. Просто необходимо концептуально принять это решение и сделать так, как Билецкий, по всей линии фронта. И тогда не будем иметь беды, которая будет усиливаться,

– отметил полковник ВСУ в запасе.

А вот с беспилотниками, что уже прорвались за линию фронта, или, например, с крылатыми ракетами, которые будут пробираться на выполнение задачи, будут работать, как пояснил он, уже вертушки, легкомоторная авиация и истребители с ракетными комплексами средней и большой дальности.

К слову. Как отметил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук, враг просчитывает таким образом, чтобы запущенное им количество баллистических ракет предусматривало вероятность попадания. Украинская ПВО эффективно сбивает баллистику в пределах примерно 60 – 80% там, где работает Patriot. Соответственно для того, чтобы 1 или 2 ракеты долетели до ТЭЦ, россиянам приходится запускать 10 единиц – условно 8 будут сбиты, а 2 долетят.

"Благодаря такой работе этой ПВО, Украина сможет справиться с российским нашествием. Оккупантам в конце концов не захочется выполнять эти задачи, которые стоят сотни миллионов долларов. Поэтому еще и будем подрывать российскую экономику", – подчеркнул Роман Свитан.

Также большое значение имеют, по убеждению военного эксперта, зеркальные удары по Москве. Но для этого нужны баллистические ракеты дальностью 500 километров. Тогда украинский народ с помощью европейцев сможет вытянуть войну за 3 – 4 года, разрушив российскую экономику.

