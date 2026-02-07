Має бути у кожному корпусі, – полковник запасу назвав спосіб протистояти комбінованим атакам РФ

Росія під час масованих атак запускає велику кількість засобів повітряного нападу – десятки ракет, сотні дронів. Існує єдиний механізм протидії цим атакам.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, наголосивши, що ефективність цього механізму продемонстрували у 3 армійському корпусі ЗСУ. Під час атаки у ніч на 3 лютого його ППО збила 33 "Шахеди", що мали летіти у міста на сході України.

Що допомагає збивати ворожі цілі на лінії фронту?

Світан вважає, що єдиний механізм, що може зупинити рух ракет і дронів, – фронтальна протиповітряна оборона. Було зрозуміло ще два роки тому, що підуть сотні літальних апаратів, і перехоплювати їх можна лише бар'єрним типом – тобто прикривати периметр. Ефект роботи фронтової ППО чудово відпрацював 3 армійський корпус, відмінусувавши у своїй смузі відповідальності 33 безпілотники.

Це саме армійська фронтова ППО, яку Андрій Білецький (командир 3 армійського корпусу – 24 Канал) створив у себе в корпусі. Має бути у кожному така система ППО, що посилена, наприклад, зенітно-ракетними комплексами малої дальності, ПЗРК, дронами-перехоплювачами тощо,

– пояснив військовий експерт.

Тоді б більшість російських аероцілей, на його думку, залишилася на лінії фронту. Вони б просто не пройшли її.

Наприклад, відстань від Одеси до Білорусі – приблизно 2000 кілометрів по периметру, тому перекриття це цілком імовірне. Можливості теж маємо. Просто необхідно концептуально ухвалити це рішення і зробити так, як Білецький, по всій лінії фронту. І тоді не матимемо біди, яка буде посилюватися,

– зазначив полковник ЗСУ в запасі.

А от з безпілотниками, що вже прорвалися за лінію фронту, або, наприклад, з крилатими ракетами, які пробиратимуться на виконання завдання, працюватимуть, як пояснив він, вже вертушки, легкомоторна авіація і винищувачі з ракетними комплексами середньої і великої дальності.

До слова. Як зазначив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук, ворог прораховує у такий спосіб, щоб запущена ним кількість балістичних ракет передбачала імовірність влучання. Українська ППО ефективно збиває балістику в межах приблизно 60 – 80% там, де працює Patriot. Відповідно для того, щоб 1 чи 2 ракети долетіли до ТЕЦ, росіянам доводиться запускати 10 одиниць – умовно 8 будуть збиті, а 2 долетять.

"Завдяки такій роботі цієї ППО, Україна зможе впоратися з російською навалою. Окупантам зрештою не схочеться виконувати ці завдання, які коштують сотні мільйонів доларів. Тому ще й підриватимемо російську економіку", – підкреслив Роман Світан.

Також велике значення мають, на переконання військового експерта, дзеркальні удари по Москві. Але для цього потрібні балістичні ракети дальністю 500 кілометрів. Тоді український народ за допомогою європейців зможе витягнути війну за 3 – 4 роки, зруйнувавши російську економіку.

Що відомо про роботу української ППО?