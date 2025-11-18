Из плена – на службу врагу: в разведке ответили, сколько украинских бойцов встали на сторону России

Данные украинских разведчиков свидетельствуют о том, что некоторые из украинских бойцов, попавших во вражеский плен, становятся на сторону оккупантов. Для них в российской армии создают специальные подразделения.

Соответствующее заявление во время третьей международная конференция Crimea Global сделал бригадный генерал, секретарь Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрий Усов, передает 24 Канал со ссылкой на Media Center Ukraine.

Где воюют украинские военнопленные?

Россия создала из пленных украинских военных четыре боевых подразделения, воюющих против Украины под прямой опекой Главного управления Генштаба Вооруженных сил страны-агрессора.

В частности речь идет о таких военных формированиях:

батальон имени Богдана Хмельницкого;

батальон имени Максима Кривоноса;

отряд Мартына Пушкаря;

отряд Матросова.

Это те подразделения, в которые привлекают наших военных, попавших в плен. Нами подтверждено 62 контракта, которые заключены с министерством обороны (России - 24 Канал) и они уже воюют в таких подразделениях. Есть один военный, который попал к нам в плен,

– сказал Дмитрий Усов.

Что еще известно об украинцах в российской неволе?