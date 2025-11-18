Соответствующее заявление во время третьей международная конференция Crimea Global сделал бригадный генерал, секретарь Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрий Усов, передает 24 Канал со ссылкой на Media Center Ukraine.
Где воюют украинские военнопленные?
Россия создала из пленных украинских военных четыре боевых подразделения, воюющих против Украины под прямой опекой Главного управления Генштаба Вооруженных сил страны-агрессора.
В частности речь идет о таких военных формированиях:
- батальон имени Богдана Хмельницкого;
- батальон имени Максима Кривоноса;
- отряд Мартына Пушкаря;
- отряд Матросова.
Это те подразделения, в которые привлекают наших военных, попавших в плен. Нами подтверждено 62 контракта, которые заключены с министерством обороны (России - 24 Канал) и они уже воюют в таких подразделениях. Есть один военный, который попал к нам в плен,
– сказал Дмитрий Усов.
Что еще известно об украинцах в российской неволе?
Британец Шон Пиннер, который воевал за Украину и провел в российском плену почти шесть месяцев в интервью 24 Каналу рассказал, что оккупанты систематически бьют и пытают украинских пленных, пытаясь выбить "признание в преступлениях", чтобы иметь формальную причину никогда их не отпускать.
Украинскую журналистку Анастасию Глуховскую похитили из Мелитополя сотрудники ФСБ. Она до сих пор находится в российской неволе. "Репортеры без границ" обращались в российские ведомства с запросом о ее судьбе, но никакого ответа относительно места содержания или статуса так и не получили.
К тому же на днях стало известно о смерти морского пехотинца Александра Савова. Он провел в российском плену 2 года и 10 месяцев и вернулся домой 19 марта 2025 года. После пыток у него обнаружили туберкулез, тяжелые кожные болезни, лимфостаз ног и множество других физических и психологических повреждений.