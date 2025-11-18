Відповідну заяву під час третьої міжнародна конференція Crimea Global зробив бригадний генерал, секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Дмитро Усов, передає 24 Канал із посиланням на Media Center Ukraine.

Де воюють українські військовополонені?

Росія створила з полонених українських військових чотири бойові підрозділи, що воюють проти України під прямою опікою Головного управління Генштабу Збройних сил країни-агресорки.

Зокрема йдеться про такі військові формування:

батальйон імені Богдана Хмельницького;

батальйон імені Максима Кривоноса;

загін Мартина Пушкаря;

загін Матросова.

Це ті підрозділи, в які залучають наших військових, які потрапили в полон. Нами підтверджено 62 контракти, які укладені з міністерством оборони (Росії - 24 Канал) і вони вже воюють у таких підрозділах. Є один військовий, який потрапив до нас в полон,

– сказав Дмитро Усов.

Що ще відомо про українців у російській неволі?