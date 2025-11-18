З полону – на службу ворогу: у розвідці відповіли, скільки українських бійців стали на бік Росії
- Підтверджено 62 випадки переходу українських бійців на бік армії окупантів.
- Росія сформувала чотири бойові підрозділи з українських полонених.
Дані українських розвідників свідчать про те, що деякі з українських бійців, що потрапили до ворожого полону, стають на бік окупантів. Для них у російській армії створюють спеціальні підрозділи.
Відповідну заяву під час третьої міжнародна конференція Crimea Global зробив бригадний генерал, секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Дмитро Усов, передає 24 Канал із посиланням на Media Center Ukraine.
Де воюють українські військовополонені?
Росія створила з полонених українських військових чотири бойові підрозділи, що воюють проти України під прямою опікою Головного управління Генштабу Збройних сил країни-агресорки.
Зокрема йдеться про такі військові формування:
- батальйон імені Богдана Хмельницького;
- батальйон імені Максима Кривоноса;
- загін Мартина Пушкаря;
- загін Матросова.
Це ті підрозділи, в які залучають наших військових, які потрапили в полон. Нами підтверджено 62 контракти, які укладені з міністерством оборони (Росії - 24 Канал) і вони вже воюють у таких підрозділах. Є один військовий, який потрапив до нас в полон,
– сказав Дмитро Усов.
Що ще відомо про українців у російській неволі?
Британець Шон Піннер, який воював за Україну і провів у російському полоні майже шість місяців у інтерв'ю 24 Каналу розповів, що окупанти систематично б'ють і катують українських полонених, намагаючись вибити "зізнання у злочинах", аби мати формальну причину ніколи їх не відпускати.
Українську журналістку Анастасію Глуховську викрали з Мелітополя співробітники ФСБ. Вона досі перебуває в російській неволі. "Репортери без кордонів" зверталися до російських відомств із запитом про її долю, але жодної відповіді щодо місця утримання чи статусу так і не отримали.
До того ж днями стало відомо про смерть морського піхотинця Олександра Савова. Він провів у російському полоні 2 роки й 10 місяців і повернувся додому 19 березня 2025 року. Після катувань у нього виявили туберкульоз, важкі шкірні хвороби, лімфостаз ніг та безліч інших фізичних і психологічних ушкоджень.