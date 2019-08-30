Украинские предприятия, которые поражают энергоэффективностью: видео
Пока жизнь планеты стремительно угасает и экологи с учеными ищут пути прекратить этот процесс, в Украине тоже задних не пасут.
Уже несколько лет разные мировые компании учат украинцев, как уменьшить использование природных источников энергии и перейти на альтернативу, и увеличить энергоэффективность.
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К примеру, на Прикарпатье есть свинофермы, которые имеют завершенный цикл производства. Там делают энергию на свином помете.
Свиноферма вблизи Калуша
Во Львове есть огромный завод, который может полностью обеспечивать себя теплом и светом, не пользуясь электричеством и газом.
Завод дрожжей во Львове
Больше о том, как предприятия достигли таких результатов – смотрите в видео.