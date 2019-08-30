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      Украинские предприятия, которые поражают энергоэффективностью: видео

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      Пока жизнь планеты стремительно угасает и экологи с учеными ищут пути прекратить этот процесс, в Украине тоже задних не пасут.

      Уже несколько лет разные мировые компании учат украинцев, как уменьшить использование природных источников энергии и перейти на альтернативу, и увеличить энергоэффективность.

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      К примеру, на Прикарпатье есть свинофермы, которые имеют завершенный цикл производства. Там делают энергию на свином помете.

      калуш завод
      Свиноферма вблизи Калуша

      Во Львове есть огромный завод, который может полностью обеспечивать себя теплом и светом, не пользуясь электричеством и газом.

      завод дріжджів у львові
      Завод дрожжей во Львове

      Больше о том, как предприятия достигли таких результатов – смотрите в видео.

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      Теги: Новости Украины Новости Львова Энергетика Бизнес Энергоэффективность
      Источник: 24 канал
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