Украинские предприятия, которые поражают энергоэффективностью: видео

Пока жизнь планеты стремительно угасает и экологи с учеными ищут пути прекратить этот процесс, в Украине тоже задних не пасут.

Уже несколько лет разные мировые компании учат украинцев, как уменьшить использование природных источников энергии и перейти на альтернативу, и увеличить энергоэффективность.

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К примеру, на Прикарпатье есть свинофермы, которые имеют завершенный цикл производства. Там делают энергию на свином помете.



Свиноферма вблизи Калуша

Во Львове есть огромный завод, который может полностью обеспечивать себя теплом и светом, не пользуясь электричеством и газом.



Завод дрожжей во Львове

Больше о том, как предприятия достигли таких результатов – смотрите в видео.