После обстрелов и повреждений: Укрзализныця предупредила о задержках и изменениях маршрутов

Укрзализныця временно отменила несколько пригородных рейсов и ограничила движение поездов. Это произошло из-за вражеских обстрелов и повреждения железнодорожной инфраструктуры оккупантами.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю и председателя правления компании Александра Перцовского.

К теме Возле Краматорска россияне попытались дроном атаковать пассажирский поезд Львов – Краматорск

Какие изменения в движении поездов произошли 6 ноября?

Днепропетровская область

В Укрзализныце сообщили, что 11 ноября временно не будут курсировать такие рейсы:

№7303, №7305 Днепр – Каменское;

№7304, №7204, №6016 Каменское/Пятихатки – Днепр.

Движение других пригородных поездов Днепропетровской области будет ограничено:

С направления Пятихаток поезда будут ходить до станции Верховцево;

С направления Днепра – до станции Сухачевка.

Ситуация в регионах может оперативно меняться, поэтому просим внимательно слушать объявления на станциях и вокзалах, а также поездных бригад непосредственно на борту поезда,

– отметили в Укрзализныце.

Харьковская область

Также есть изменения в Харьковской области, в частности маршрут поездов по направлению Берестина ограничивают с/до станции Сахновщина.

Черниговская область

Также компания сообщила о задержках рейсов в Черниговской области из-за отсутствия напряжения в контактной сети:

Региональный поезд №895 Конотоп – Фастов-1 следует с задержкой 1 час 45 минут.

На 1 час задерживается пригородный поезд №6452 Нежин – Конотоп.

Где враг ударил по железнодорожной инфраструктуре этой ночью?

Председатель правления Укрзализныци Александр Перцовский показал последствия вражеского обстрела по станции Запорожье-Каменское в Днепропетровской области.

На кадрах можно увидеть, что железнодорожная станция получила значительные повреждения, там было видно дым.

Последствия вражеского обстрела по станции Запорожье-Каменское / Фото из фейсбука Александра Перцовского

Очередное железнодорожное утро после очередной атаки. Люди целы, остальные – уже вычищается, выгребается, закрывается, чтобы продолжать работу,

– написал председатель правления Укрзализныци.

По словам Перцовского, движение в и из Днепра обеспечивается резервным форматом. Поезда Днепровского направления будут иметь задержку.

Где ранее Укрзализныця ограничила движение поездов?