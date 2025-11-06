После обстрелов и повреждений: Укрзализныця предупредила о задержках и изменениях маршрутов
- Укрзализныця отменила несколько пригородных рейсов из-за обстрелов и повреждения инфраструктуры, в частности в Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областях.
- Задержки и изменения в движении поездов вызваны обстрелами и отсутствием напряжения, а железнодорожная станция Запорожье-Каменское получила значительные повреждения.
Укрзализныця временно отменила несколько пригородных рейсов и ограничила движение поездов. Это произошло из-за вражеских обстрелов и повреждения железнодорожной инфраструктуры оккупантами.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю и председателя правления компании Александра Перцовского.
К теме Возле Краматорска россияне попытались дроном атаковать пассажирский поезд Львов – Краматорск
Какие изменения в движении поездов произошли 6 ноября?
- Днепропетровская область
В Укрзализныце сообщили, что 11 ноября временно не будут курсировать такие рейсы:
- №7303, №7305 Днепр – Каменское;
- №7304, №7204, №6016 Каменское/Пятихатки – Днепр.
Движение других пригородных поездов Днепропетровской области будет ограничено:
- С направления Пятихаток поезда будут ходить до станции Верховцево;
- С направления Днепра – до станции Сухачевка.
Ситуация в регионах может оперативно меняться, поэтому просим внимательно слушать объявления на станциях и вокзалах, а также поездных бригад непосредственно на борту поезда,
– отметили в Укрзализныце.
- Харьковская область
Также есть изменения в Харьковской области, в частности маршрут поездов по направлению Берестина ограничивают с/до станции Сахновщина.
- Черниговская область
Также компания сообщила о задержках рейсов в Черниговской области из-за отсутствия напряжения в контактной сети:
Региональный поезд №895 Конотоп – Фастов-1 следует с задержкой 1 час 45 минут.
На 1 час задерживается пригородный поезд №6452 Нежин – Конотоп.
Где враг ударил по железнодорожной инфраструктуре этой ночью?
Председатель правления Укрзализныци Александр Перцовский показал последствия вражеского обстрела по станции Запорожье-Каменское в Днепропетровской области.
На кадрах можно увидеть, что железнодорожная станция получила значительные повреждения, там было видно дым.
Последствия вражеского обстрела по станции Запорожье-Каменское / Фото из фейсбука Александра Перцовского
Очередное железнодорожное утро после очередной атаки. Люди целы, остальные – уже вычищается, выгребается, закрывается, чтобы продолжать работу,
– написал председатель правления Укрзализныци.
По словам Перцовского, движение в и из Днепра обеспечивается резервным форматом. Поезда Днепровского направления будут иметь задержку.
Где ранее Укрзализныця ограничила движение поездов?
Укрзализныця временно ограничила движение поездов в направлении Краматорска до станций Гусаровка или Барвенково. Это решение было принято по причинам безопасности.
Донецкая ОВА, в свою очередь, организует автобусные шаттлы между Краматорском – Славянском и временной конечной станцией. Временные ограничения касаются также и пригородного движения в Донецкой области.
Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин отметил, что вместе с Силами обороны, правоохранителями и Укрзализныцей следит за ситуацией в области. Само движение поездов восстановят, как только это станет возможным.