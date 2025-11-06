Після обстрілів та пошкоджень: Укрзалізниця попередила про затримки та зміни маршрутів

Укрзалізниця тимчасово скасувала кілька приміських рейсів і обмежила рух потягів. Це сталося через ворожі обстріли та пошкодження залізничної інфраструктури окупантами.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю та голову правління компанії Олександра Перцовського.

Які зміни в русі поїздів відбулися 6 листопада?

Дніпропетровська область

В Укрзалізниці повідомили, що 11 листопада тимчасово не курсуватимуть такі рейси:

№7303, №7305 Дніпро – Кам'янське;

№7304, №7204, №6016 Кам'янське/П'ятихатки – Дніпро.

Рух Інших приміських поїздів Дніпропетровщини буде обмежений:

З напрямку П'ятихаток поїзди ходитимуть до станції Верхівцеве;

З напрямку Дніпра – до станції Сухачівка.

Ситуація в регіонах може оперативно змінюватися, тому просимо уважно слухати оголошення на станціях та вокзалах, а також поїзних бригад безпосередньо на борту поїзда,

– зазначили в Укрзалізниці.

Харківська область

Також є зміни на Харківщині, зокрема маршрут поїздів з напрямку Берестина обмежують з/до станції Сахновщина.

Чернігівська область

Також компанія повідомила про затримки рейсів у Чернігівській області через відсутність напруги в контактній мережі:

Регіональний поїзд №895 Конотоп – Фастів-1 прямує із затримкою 1 година 45 хвилин.

На 1 годину затримується приміський поїзд №6452 Ніжин – Конотоп.

Де ворог вгатив по залізничній інфраструктурі цієї ночі?

Голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський показав наслідки ворожого обстрілу по станції Запоріжжя-Кам'янське у Дніпропетровській області.

На кадрах можна побачити, що залізнична станція зазнала значних пошкоджень, там було видно дим.

Наслідки ворожого обстрілу по станції Запоріжжя-Кам'янське / Фото з фейсбуку Олександра Перцовського

Черговий залізничний ранок після чергової атаки. Люди цілі, решта – вже вичищається, вигрібається, закривається, щоб продовжувати роботу,

– написав голова правління Укрзалізниці.

За словами Перцовського, рух до та з Дніпра забезпечується резервним форматом. Поїзда Дніпровського напрямку матимуть затримку.