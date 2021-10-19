Он был младшим братом мэра Кривого Рога Константина Павлова, которого нашли застреленным в августе. Больше об Андрее Павлове – читайте в материале 24 канала.
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Биография Андрея Павлова
Андрей Павлов родился в Кривом Роге 13 января 1977 года. С братом у него разница в 4 года и 1 день. Отец – инженер на производственном объединении "Кривбассруда", мать – кассир на Главпочтамте.
Андрей вместе с братом рано стали полусиротами – в 1982 году в результате болезни из жизни ушла мать. С тех пор братья вынуждены были заботиться друг о друге, пока отец пытался прокормить семью.
Остался работать на заводе
Шло время и Павловы начали работать на промышленных предприятиях Кривого Рога. Андрей остался на заводе и тогда, когда брат решил стать политиком.
По словам депутата Криворожского горсовета Виктории Третьяк, он был "трудягой" и дорос на ныне уже ArcelorMittal до бригадира.
Андрей имел в собственности квартиру
В декларации Константина Павлова говорится, что его младший брат Андрей был владельцем квартиры в 68 квадратных метров. Вероятно, она осталась ему в наследство от отца.
Причины смерти Павлова-младшего
- В полиции сообщили, что, по предварительной информации, видимых признаков насильственной смерти нет. Тело будет направлено на экспертизу.
- В то же время коллега по работе заявил журналистам, что Андрей Павлов был вполне нормальным человеком и не был алкогольно зависимым.
Он был трудоголиком, 90% своей жизни провел на работе. У нас на заводе это недопустимо,
– добавил мужчина.
Также он рассказал, что в день гибели заезжал к товарищу, чтобы привезти воды. Это объяснил тем, что Павлов тогда заболел и чувствовал слабость.
Смерть Константина Павлова: коротко
- Константина Павлова нашли мертвым 15 августа в селе Вольное на Днепропетровщине. Возле его тела лежала винтовка. Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве.
- В целом правоохранители отрабатывают 3 версии гибели мужчины: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.
- В Кривом Роге 19 августа прошла церемония прощания с погибшим мэром. Сотни людей пришли в театр Тараса Шевченко.