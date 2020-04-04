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      Иван Вакарчук умер: что о нем известно

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      Биография Ивана Вакарчука / Коллаж 24 канала

      Умер 73-летний Иван Вакарчук – украинский физик, политик и общественный деятель, отец Святослава Вакарчука. Биографию известного украинца – читайте в материале 24 канала.

      Биография Ивана Вакарчука

      Иван Вакарчук родился 6 марта 1947 года в селе Старые Братушаны, сейчас это Единецкий район Молдовы.

      О смерти Умер Иван Вакарчук – ученый, экс-министр образования, отец певца

      Вакарчук – известный украинский физик, политик и общественный деятель, министр образования и науки Украины в 2007 – 2010 годах, отец певца и политика Святослава Вакарчука. Был ректором Львовского национального университета имени Ивана Франко.

      Иван Вакарчук – доктор физико-математических наук, герой Украины и заслуженный деятель науки и техники Украины.


      Иван Вакарчук / Фото с фейсбук-страницы Святослава Вакарчука

      Образование и наука

      • В 1954 – 1965 учился в Братушанской средней школе, которую окончил с медалью.
      • В 1965 – 1970 Иван Вакарчук учился на физическом факультете ЛНУ имени Ивана Франко.
      • В 1970 – 1973 – учеба в аспирантуре Львовского отдела статистической теории конденсированного состояния Института теоретической физики АН УССР.
      • В 1973 – 1978 – младший научный сотрудник Львовского отдела Института теоретической физики АН УССР.

      С 1980 до 1984 Иван Вакарчук руководил отделом квантовой статистики в Львовском отделе статистической теории конденсированного состояния Института теоретической физики АН УССР. К 1990 году Вакарчук был профессором кафедры теоретической физики Львовского университета.

      Обратите внимание! Иван Вакарчук – автор более 240 научных трудов.

      Известного украинца избрали ректором Львовского национального университета имени Ивана Франко 13 ноября 1990 года. В 1991 – избран президентом Малой академии наук Львовщины.


      Иван Вакарчук был ректором ЛНУ имени Ивана Франко / Фото с фейсбук-страницы ЛНУ

      В 2001 году Ивана Вакарчука снова переизбрали на должность ректора Львовского национального университета имени Ивана Франко до 2007 года, а также Вакарчук становится президентом Украинского физического общества.

      С 2010 по 2013 год в третий раз был ректором Львовского университета.

      Политическая карьера

      • В 1989 – 1991 годах иван Вакарчук был народным депутатом СССР от территориального избирательного округа № 486 (Львовская область), членом КПСС.
      • Осенью 1989 года – участник учредительного съезда Народного Руха Украины за перестройку, один из делегатов от Львовской области.
      • С 1999 года Вакарчук был доверенным лицом Леонида Кучмы на выборах президента Украины.

      С 2007 по 2010-возглавлял Министерство образования во втором правительстве Юлии Тимошенко. По его каденции состоялись серьезные реформы у высшего образования в Украине. Иван Вакарчук потерял пост в связи с отставкой Кабмина после победы на президентских выборах Виктора Януковича.

      Семья

      Иван Вакарчук был женат у него осталось двое детей детей. Жена Светлана Александровна – преподаватель физики, доцент Львовского университета ветеринарной медицины и биотехнологий имени Гжицкого.


      Иван Вакарчук вместе с сыном / Фото из социальных сетей

      У Вакарчука два сына: Святослав и Олег. Святослав Вакарчук – лидер партии "Голос", народный депутат Украины и основатель музыкальной группы "Океан Эльзы". Олег Вакарчук – частный предприниматель.

      К теме Не стало моего самого близкого друга, – Святослав Вакарчук о смерти отца

      Награды

      • Звание Герой Украины с вручением ордена Державы – за выдающиеся личные заслуги в развитии отечественного образования и науки, многолетнюю плодотворную научно-педагогическую деятельность, весомый вклад в утверждение независимого Украинского государства.
      • Орден "За заслуги" II степени – за весомый личный вклад в защиту демократии, единства, соборности и независимости Украины, отстаивание идеалов свободы и прав человека, активную гражданскую позицию.
      • Почетный знак отличия Президента Украины – за выдающиеся достижения в труде, способствующие экономическому, научно-техническому и социально-культурному развитию Украины, укреплению ее государственности и международного авторитета, и по случаю пятой годовщины независимости Украины.
      • Заслуженный деятель науки и техники Украины – за весомый личный вклад в увековечение памяти Ивана Франко.
      • Государственная премия Украины в области науки и техники за учебник "Квантовая механика".
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости политики Новости Украины Потери Публикации ТОП Министерство образования и науки Украины Новости учебы Новости Львова Умер Иван Вакарчук
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